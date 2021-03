Carrascal, en mora con River Plate: críticas tras ponerse la '10'

En marzo del 2019, Jorge Carrascal hizo su debut con River Plate. El extremo, oriundo de Cartagena, Bolivar, debutó con la camiseta del millonario en un partido frente a Independiente de Avellaneda, saltando al campo en el minuto 80.

Justamente, dos años después de su primera aparición con la banda cruzada, aquel juvenil que fue catalogado como una promesa, saltó a la Bombonera el pasado domingo 14 de marzo con la número '10' en su espalda, para jugar una nueva edición del superclásico de Argentina, el cual terminó igualado a un gol.



La actuación de Carrascal no fue la esperada, pese a que el creativo tiró varios lujos en la cancha, su rendimiento no fue suficiente para influir directamente en el partido, tanto así, que, Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, decidió sustituirlo en el minuto 68. Fue el primer cambio.



Llevar la camiseta '10' del conjunto de Núñez no es fácil, pues leyendas como el Beto Alonso, Ariel Ortega, Pablo Aimar, Andrés D'Alessandro y el propio Marcelo Gallardo, han usado este dorsal.



Manuel Lanzini, Gonzalo Martínez, Juan Fernando Quintero e Ignacio Martínez han sido los sucesores de esta casaca en los últimos años y cada uno de ellos ha dejado un legado en la institución. Es el momento de Carrascal.



En las redes sociales, los hinchas de River han manifestado su descontento y preocupación con el nivel del colombiano, quien, a sus 23 años, ya es considerado como una pieza clave en el esquema del muñeco. Carrascal, en la reciente temporada, acumula 4 partidos (249 minutos) sin goles ni asistencias.



En una encuesta realizada por el Diario Olé, los fanáticos del millonario optaron por Agustín Palavecino, exDeportivo Cali, como el jugador que debe encargarse de la creación en el equipo, dejando a un lado al cartagenero, quien venía cumpliendo esta función algunas semanas atrás.



Quizás sea falta de confianza, tal vez alguna razón táctica o personal la que justifica el bajón a nivel deportivo, sin embargo, lo cierto es que, si Marcelo Gallardo eligió a Carrascal como el heredero de la '10', es porque el joven ofensivo tiene cualidades con qué responder. Es el momento de explotar.