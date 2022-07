Johan Mojica y Helibelton Palacios: amistoso agridulce en pretemporada

Venciendo los rumores de una posible salida, Johan Mojica se sumó hace algunos días a la pretemporada del Elche, al igual que su compatriota y compañero, Helibelton Palacios. El lateral izquierdo y el derecho fueron protagonistas en el primer partido amistoso del conjunto alicantino. Sin embargo, tanto el resultado como el rival son para ponerle cuidado y mejorar de cara al inicio de LaLiga.

No fue el mejor partido de preparación, no solo por su rival, sino por el mal resultado. El Elche enfrentó al Newcastle, pero no al equipo profesional británico, sino que tuvo que lidiar contra el plantel Sub-23. Los españoles no pudieron contar con el capitán, Gonzalo Verdú, ni tampoco con los argentinos, Javier Pastore, Ezequiel Ponce y Lucas Boyé.

Johan Mojica y Helibelton Palacios no fueron inicialistas, pero vieron actividad en el complemento. Ni Mojica, ni Palacios pudieron evitar la derrota, una que inició desde la primera parte. Elche alcanzó a empatar el partido, y a falta de pocos minutos para dar por terminado el encuentro, Newcastle volvió a golpear con un segundo tanto definitivo.

Lo importante es que tanto Johan Mojica como Helibelton Palacios volvieron al ruedo con el Elche y dejaron buenas sensaciones en el segundo tiempo. Los alicantinos debutarán en el rentado español contra el Real Betis Balompié en condición de visitante.