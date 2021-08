Excelente noticia para la Selección: Johan Mojica regresará a LaLiga

El Elche está cerca a cerrar las incorporaciones a su plantilla de los jugadores Antonio Barragán y Johan Mojica, quienes ya jugaron en el equipo la pasada temporada, según ha anunciado este viernes el presidente de la entidad ilicitana, Joaquín Buitrago.



Antonio Barragán ya se encuentra en Elche, donde ha pasado reconocimiento médico, mientras el acuerdo con el Girona por el traspaso de Johan Mojica está prácticamente cerrado, según fuentes de la entidad.



"Barragán está hecho y Mojica casi también. Lo estamos ultimando", señaló el presidente del Elche a los medios durante la presentación del torneo veraniego Festa d’Elx.

Los dos laterales jugaron con el Elche la pasada temporada, pero el club decidió no renovar inicialmente sus contratos a la espera de encontrar otras opciones en el mercado: "Lo que se busca es calidad y rendimiento. Ellos acabaron contrato y estábamos a la expectativa del mercado. Son jugadores que nos han dado el nivel suficiente y adecuado en Primera y nos pueden servir".



Buitrago admitió que con estas dos incorporaciones aún quedarían "varias más" para completar la plantilla y reiteró que en el mercado de fichajes "hay que tener paciencia, sangre fría y no precipitarse".



"En la afición existe cierto punto de desesperación porque no llegan los fichajes, pero llegarán y tendremos un equipo trabajado y competitivo", señaló el presidente, quien añadió que en el mercado de fichajes "la precipitación lleva a cometer errores".



"Yo creo que tendremos mejor plantilla que el año pasado porque los que están ya tienen más experiencia y los que van a venir nos van a mejorar", agregó el mandatario del Elche.



En relación al crédito del fondo CVC, operación respaldada por Laliga, el dirigente señaló que el Elche valorará, en una reunión del consejo de administración el próximo jueves, si le conviene o no acogerse a sus condiciones.



"Hay que ver todos los condicionantes y ver cómo lo dan", dijo en cuanto a la operación financiera Buitrago, quien alertó del problema en el fútbol español con el "Fair Play financiero y la fiscalidad, que están castigando contar con grandes estrellas".



Por último, Buitrago confió en poder contar con un 40% del aforo del estadio del Elche para los dos primeros partidos para poder contar en las gradas con 13.500 espectadores, el mismo número de abonados del club hace dos temporadas. "El problema es saber el tamaño de los núcleos convivientes. Si permiten cinco o seis, y teniendo en cuenta la distancia que hay que dejar, se podrá llegar a esta cifra", finalizó.



Vale recordar que el Elche jugará la temporada 2021-22 en primera división (LaLiga) y allí actúa el colombiano Helibelton Palacios como lateral derecho. Mojica, que la temporada pasada estuvo cedido por seis meses, dejará entonces al Girona, que sigue en segunda división.