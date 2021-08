Guardiola se baja de puja por Messi: 'no está en nuestro pensamiento'

Manchester City no tiene intención de ir por Lionel Messi, quien acaba de salir del FC Barcelona, contra todo pronóstico. Así, directamente y sin rodeos.

Guardiola descartó al argentino, de 34 años, no solo porque unas horas antes fichó, en una transferencia récord a Jack Grealish, sino porque su prioridad es Harry Kane.



"Pagamos 118 millones de euros por Jack Grealish. Llevará el número 10 porque estábamos convencidos con Grealish y estábamos convencidos de que Leo continuaría en el Barcelona. Así que ahora, él no está en nuestros pensamientos", confesó el español.



De paso, el DT dejó claro que está cansado por la negativa de Tottenham a negociar por Kane (28 años), quien está tratando desesperadamente de forzar un traslado al Etihad y se ha negado a presentarse a los entrenamientos tras sus vacaciones en Bahamas.



"Es un jugador del Tottenham. Si el Tottenham no quiere negociar, se acabó. Si quieren negociar, a muchos clubes les gustaría ficharlo. No somos una excepción. Estamos muy interesados ​​en él", contó Guardiola.