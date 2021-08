¿Cortina de humo? Adiós de Messi sería deliberado plan del Barcelona

El dolor, las lágrimas de decenas de hinchas que coincidieron en el Camp Nou, el impacto mundial de la salida de Lionel Messi del FC Barcelona, podrían ser en vano, pues todavía habría una salida para que el jugador no se mueva del club catalán.

Desde España se asegura que este anuncio escueto, esta despedida tan indigna para un hombre que en 20 años le dio un salto de calidad al equipo, obedece todo a una estrategia de presión no contra el jugador sino contra la propia Liga de España.



Según varios medios españoles, este viernes, cuando el presidente Joan Laporta ofrezca una rueda de prensa, se sabrá si la intención del club en realidad es despedir a Messi o mejor meterle presión a LaLiga, en cabeza de Javier Tebas, para obligarlo a aliviar las duras restricciones de gasto y los topes salariales impuestos a todos los clubes, lo que al final es la razón por la cual no firmó el capitán: los topes están por las nubes de parte del FC Barcelona.



Todo podría ser un plan, acordado con el propio entorno del jugador, para que Tebas entienda que después de la salida de Cristiano Ronaldo y de Neymar, Messi es la joya de la corona, lo único que es realmente atractivo en términos de mercadeo para la LaLiga, el salvador. Pero esas mismas fuentes en España consideran que no hay ninguna opción de flexibilizar las normas, con lo cual la apuesta se vuelve casi suicida.



Y aquí hay un detalle más que invita a pensar que algo hay detrás de esta sorpresiva decisión del FC Barcelona: minutos después de anunciar la decisión, inesperada pues era la foto de la firma de la renovación lo que estaba previsto, el club catalán emitió, en conjunto con Real Madrid (?) un comunicado conjunto rechazando un multimillonario contrato de 2.700 millones de euros por los derechos de TV, que no es mala cifra salvo por un detalles: compromete el negocio por ¡50 años!



"El FC Barcelona considera que la operación que se ha hecho pública no ha sido suficientemente contrastada con los clubes (propietarios de los derechos de TV); que su importe no es congruente con los años de duración y que quedan afectados parte de los derechos audiovisuales de todos los clubes para los próximos 50 años", dijeron los clubes más poderosos de España.



El contrato entonces no se consultó y se utiliza la poderosa imagen de Messi para poner a Tebas contra las cuerdas. ¿Tiene posibilidad de ganar? Claro que sí. Los analistas en España entienden que si las normas cambiar por la presión de FC Barcelona, la imagen de LaLIga se verá seriamente golpeada, lo que obra como argumento para no hacer ninguna excepción.



Y es que hay una responsabilidad del club que es clara, que no tiene ni siquiera que ver con la pandemia y que precipitó la 'bancarrota' en la que prácticamente se encuentra el club: "A diferencia del Madrid, que ha logrado rebajas del 10%, el club (FC Barcelona) sólo pudo diferir el pago de 172 millones de euros en cuatro temporadas", explicó el sitio 2playbook.com, que aporta datos muy precisos a la discusión.



"Antes de la pandemia, el Barça tenía salarios deportivos comprometidos por 490M€ anuales, que en 2019-2020 pudo bajar a 436M€ por la suspensión de competiciones. Más que el límite salarial autorizado.... Lejos de frenar la inversión en fichajes, el club no paró la máquina ante la necesidad de comprar y vender vía trueques para salvar cada ejercicio. Eso ha derivado en una 'hipoteca' de 177,5M en 2021-2022 por jugadores ya en plantilla. Esto es casi el 50% del límite salarial", añadió.



Los datos significan que la salida de Messi era en realidad una necesidad y que, aún sin él, la crisis que arrastra es tan honda que el adiós no resolverá los problemas. Eso juega en favor de LaLiga. Este viernes Laporta explicará más en detalle su estrategia de presión para traer de regreso a Messi, si es que Tebas cede un poco y alivia en algo las severas normas de la competición. ¿Será todo este espectáculo mundial solo una cortina de humo?