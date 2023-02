Jhon Jáder Durán enloquece a los hinchas: 'Se acerca tu momento'

Nunca es sencillo para un jugador no europeo calar en el balompié de Inglaterra y lograr entrar en los corazones de los hinchas. Ni siquiera es fácil para los delanteros o representantes de Colombia poder llegar a un club como el Aston Villa a luchar hasta el final el ganarse un puesto en el terreno de juego como ha intentado hacerlo Jhon Jáder Durán que ya cumple un mes de haber firmado con el club villano.



Pero, solo le bastó un mes para que los aficionados del Aston Villa reconozcan la trayectoria, aunque corta, pero de mucha proyección que tiene Jhon Jáder Durán a sus 19 años de edad. Aunque el colombiano ha disputado escasos minutos en la cancha, los hinchas le agradecen su entrega y esperan verlo pronto sumando minutos.

El pedido de la afición ya está y le exigen a Unai Emery que Jhon Jáder Durán pueda tener más minutos al lado del gran goleador británico, Ollie Watkins que está encendido. Sin embargo, el técnico español mantiene que el tema del colombiano se tiene que llevar con calma a la espera de su momento para volver a ser tenido en cuenta, pues contra el Everton en la visita al Goodison Park, el delantero sudamericano ex Envigado y Chicago Fire no vio minutos igual que su compatriota, Yerry Mina.



Jhon Jáder Durán debe ganar minutos importantes para llegar con regularidad para el Mundial de Indonesia Sub-20 a la espera de una respuesta del Aston Villa si Héctor Cárdenas llega a incluirlo en su lista de convocados. El colombiano que no pudo sumar minutos contra el Everton enloqueció a la hinchada después del compromiso, escribió en sus redes sociales un mensaje que decía, "feliz por el desempeño del equipo, muy feliz por ganar y seguiremos trabajando por más, vamos leones".



Aunque no sumó ningún minuto, el haber escrito algo en las redes sociales sobre el equipo y sobre el triunfo demuestra el compromiso que tiene Jhon Jáder Durán en el Aston Villa, algo que los aficionados le rescatan y enloquecieron en las respuestas, "sigue trabajando muchacho, espero que pronto lleguen más minutos", o, "me encanta la actitud de este chico, mantén el buen trabajo. Tu oportunidad vendrá", además de otro que decía, "llegará tu momento JD, todos estamos detrás de ti". Sin duda alguna, son mensajes que motivan mucho más a buscar minutos y ganarse el puesto al lado de Ollie Watkins.



Con el gol de Ollie Watkins, Jhon Jáder Durán también encendió las redes demostrando su apoyo a su compañero que ya suma cinco partidos consecutivos anotando, "O,W 5/5", y la afición le respondió, "me encanta lo emocionado que estás por Ollie, se acerca tu momento Jhon". Unai Emery sigue empecinado a llevarlo con calma.