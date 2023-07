Los colombianos son protagonistas en Copa Oro: buscan semifinales

La Copa Oro está llegando a sus fases definitivas y tras finalizar la ronda de grupos, quedaron definidos los cuartos de final de la edición 2023 y con los ocho mejores, este sábado 8 y domingo 9 de julio se llevarán a cabo los duelos que definirán a los semifinalistas del certamen continental de Centroamérica.

Sin duda, México y Estados Unidos son los grandes favoritos a llevarse el título de la Copa Oro, pero hay otras selecciones como Costa Rica, Canadá, Jamaica, Guatemala, Panamá y Catar, que también quieren hacer historia en el campeonato de selecciones más importantes de la Concacaf.



Igualmente, no solo los países clasificados serán protagonistas en cuartos de final, sino que en algunas selecciones hay colombianos que buscan la gloria, siendo el técnico Luis Fernando Suárez quien encabeza esa lista.



Pese a las críticas, Luis Fernando Suárez llevó a los cuartos de final a Costa Rica y enfrentará al favorito México, buscando así la semifinal del torneo.



Otro de los que la está rompiendo en Copa Oro es el goleador Jesús Ferreira, quien con Estados Unidos busca coronarse campeón. Además, el colombo-estadounidense es el máximo goleador del torneo con seis anotaciones.



De igual manera, en Canadá estará Jonathan Osorio, quien ha tenido su recorrido en Toronto y es figura de la MLS. El colombo-canadiense jugará los cuartos de final contra Estados Unidos y espera guiar a su país a las semifinales.



Así se disputarán los cuartos de final de la Copa Oro 2023 con colombianos a bordo:



Catar vs Panamá: sábado 8 de julio

México vs Costa Rica de Luis Fernando Suárez: sábado 8 de julio

Estados Unidos (Jesús Ferreira) vs Canadá (Jonathan Osorio) - domingo 9 de julio

Guatemala vs Jamaica: domingo 9 de julio