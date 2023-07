Nacional ve una luz en medio de la oscuridad: figura se fue de Racing

Tras la marcha de Paulo Autuori, Atlético Nacional tendrá que reestructurar el equipo desde el cuerpo técnico y con la pretemporada iniciada, el club verdolaga empezó a tener un panorama oscuro debido al reto que tiene en el segundo semestre en los octavos de final de Libertadores frente a Racing de Argentina.

Sin embargo, no todas las noticias son malas para Nacional, pues su rival en Libertadores, Racing, hizo oficial la desvinculación del delantero y figura, el peruano Paolo Guerrero, quien decidió de mutuo acuerdo no continuar en el club de la ‘Academia’, por lo que no estará en el duelo de octavos de final de la competencia internacional.



“Paolo Guerrero se desvinculó de Racing de común acuerdo con el club. En el día de mañana se firmará la correspondiente rescisión contractual. Agradecemos por tu calidad humana y profesional y tu compromiso permanente al servicio del equipo”, mencionó en el comunicado Racing.



Paolo Guerrero 🇵🇪 se desvinculó de Racing de común acuerdo con el club. En el día de mañana se firmará la correspondiente rescisión contractual ✍🏻



Te agradecemos por tu calidad humana y profesional y tu compromiso permanente al servicio del equipo 🫶🏻



¡Te deseamos éxitos,… pic.twitter.com/CgAoGXOAql — Racing Club (@RacingClub) July 6, 2023



​El paso de Paolo Guerrero por Racing no fue el mejor y pese a que llegó como el máximo refuerzo, no cumplió las expectativas y en 22 partidos jugados en todas las competencias con el club dirigido por Fernando Gago, apenas logró tres goles y aportar dos asistencias.



Hay que mencionar que la actualidad de Racing en Liga Argentina tampoco es la mejor y están en la posición 12 con 32 puntos. Además, a la baja de Guerrero, también se le suma los problemas que tiene el colombiano Edwin Cardona, quien tampoco es tenido en cuenta y le han dado el ultimátum para salir del club.