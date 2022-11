Ferreira, talento colombiano con elogios: ‘Entiende muy bien el juego’

Colombia no irá al Mundial, pero sí uno que otro jugador cafetero que representará a otras selecciones y dejará en alto el nombre del país colombiano. Jonathan Osorio con Canadá, Byron Castillo tras una gran polémica por su nacimiento no estará en el Mundial, aunque Gustavo Alfaro sí quería convocarlo pese a algunos problemas que pudieran caerle. También estará Luis Fernandp Suárez en la dirección técnica de Costa Rica, y Jesús, hijo de David Ferreira que fue llamado a jugar con Estados Unidos.

“De sangre colombiana, pero de corazón americano”, fue lo que dijo hace poco Jesús Ferreira nacido en Santa Marta, pero que nunca tuvo la oportunidad de jugar en la Selección Colombia. Esperó la llamada de la otra carta como lo es Estados Unidos y ahora disputará el Mundial.



Estados Unidos arrancará el sueño mundialista enfrentando a Gales, Inglaterra e Irán, respectivamente en el Grupo B. Ahí podrá estar Jesús Ferreira que fue convocado por Gregg Berhalter, quien lo elogió, al igual que su estratega en el FC Dallas que se alegró por el llamado al samario, naturalizado americano.



Por fortuna, Jesús Ferreira pasó la página del Mundial 2018 por no clasificar a dicho certamen mundialista. Ahora podrá disfrutar en Catar como una de las cartas importantes en el ataque de Gregg Berhalter, director técnico de Estados Unidos. Ha disputado 15 encuentros con el combinado nacional. Ferreira tiene 25 años y está ansioso por actuar en tierras cataríes. Para The Dallas Morning News, el samario comentó, “trato de estar feliz y emocionado y no concentrarme tanto en anotar, sino en asegurarme de ayudar a mi equipo a hacer las cosas que debemos hacer”.



Gregg Berhalter también habló en el medio mencionado, “Jesús es un tipo que vemos con una muy buena comprensión general de nuestro modelo de juego. También tiene la capacidad de atraer a otros jugadores del juego”. Agregó, “es inteligente con su movimiento dentro y alrededor del área de penalti. Y luego tiene una muy buena habilidad para presionar al oponente”.



A su vez, Nicolás Estévez, director técnico del FC Dallas dedicó palabras para Jesús Ferreira y expresó la felicidad de verlo en el combinado nacional. Jesús entiende el juego. Él puede pasar la pelota. Puede hacer combinaciones. Puede correr detrás. Hace muchas cosas muy bien. También tiene un talento especial para defender y una muy buena mentalidad para presionar. Esto lo convierte en un jugador muy interesante para cualquier equipo”, concluyó Estévez.