Representación colombiana en el Mundial: Canadá lanzó la convocatoria

El seleccionador de Canadá, John Herdman lanzó su convocatoria de 26 jugadores que representarán a los de la miel de maple en Catar. Los canadienses tendrán la misión de sobrepasar un grupo complicado enfrentando a Bélgica, Croacia y Marruecos. Sin embargo, el camino del estratega británico en las Eliminatorias fue muy positivo en la Concacaf y se perfilan como un posible candidato del continente norteamericano para hacer una buena presentación.

Las alarmas se prendieron con Alphonso Davies, capitán del combinado canadiense, pero afortunadamente para John Herdman, el lateral izquierdo o extremo si desean, se recuperó a la perfección y liderará el proyecto mundialista de Canadá. A su vez, hay jugadores de recorrido como Stephen Eustáquio y Jonathan David, uno en la medular y otro en la delantera.



Aunque Colombia no disputará el Mundial, sí tendrá representación de jugadores colombianos en la Copa del Mundo. Uno de ellos, Jesús Ferreira con Estados Unidos, Luis Fernando Suárez como director técnico de Costa Rica, Byron Castillo de Ecuador, pero parece que se caerá de la lista y Jonathan Osorio de padre caleño y madre medellinense. Osorio mencionó para el Diario AS hace unos meses que, “vinieron a Canadá a buscar oportunidades que no pudieron encontrar en Colombia y tuvieron acá su vida. Nací acá en Canadá junto a mis hermanos, pero me siento muy orgullo de mis raíces colombianas”.



Jonathan Osorio se desempeña como volante creativo y juega en el Toronto FC de la Major League Soccer. Durante las Eliminatorias disputó 16 partidos y marcó un gol. Ha sido uno de los pilares en la Selección de Canadá y espera así demostrarlo en el Mundial de Catar de 2022. Osorio terminó referenciando al grupo como, “duro y lo sabemos. Ningún partido será fácil, pero en el grupo que nos toca es aún más difícil por los equipos que están. Bélgica y Croacia son dos equipos europeos que tienen buenos jugadores, así como Marruecos que tiene jugadores en grandes ligas. Va a ser un Mundial muy difícil, pero tenemos muchas ganas de enfrentar a los mejores del mundo”.

Esta es la lista de 26 jugadores:

Porteros:

James Pantemis, Milan Borjan, Dayne St. Clair



Defensas:

Samuel Adekugbe, Joel Waterman, Alistair Johnston, Richie Laryea, Kamal Miller, Steven Vitória, Alphonso Davies y Derek Cornelius.



Volantes:

Liam Fraser, Ismael Kone, Mark Anthony Kaye, David Wotherspoon, Jonathan Osorio, Atiba Hutchinson, Stephen Eustáquio y Samuel Pietie.



Delanteros:

Liam Millar, Lucas Cavallini, Ike Ugbo, Tajon Buchanan, Jonathan David, Cyle Larin y Junior Hoilett.