Jefferson Lerma: ilusión y trabajo para conseguir logros con Colombia

El fichaje de Jefferson Lerma por el Crystal Palace fue uno de los que más ruido generó a nivel interno de la Premier League. El volante colombiano tuvo muy buenas actuaciones con el Bournemouth y pasó a las "Águilas", donde ya jugó sus primeros minutos oficiales y ha recibido elogios por parte de su entrenador Roy Hodgson.

Ahora que se ha establecido en el XI titular del Crystal Palace, Jefferson Lerma pone los ojos en lo que será el comienzo de las eliminatorias para el siguiente Mundial con la Selección Colombia. El centrocampista de 28 años forma parte de los "experimentados" del grupo y ha desempeñado un rol fundamental en el equipo.



Hace unos días, en diálogo con el periodista Andrés Lacouture en Sportscenter, Lerma reveló la petición de Néstor Lorenzo respecto a su posición en el campo y habló sobre el inicio de un nuevo proceso clasificatorio tomando en cuenta lo sucedido en la anterior Eliminatoria.

Lo que viene para la Selección Colombia: “La Selección es muy importante para todos nosotros. Ilusionado de este nuevo proceso, tenemos que minimizar y ser más eficaces en lo que se viene, ya sufrimos anteriormente. Es un proceso lleno de ilusión, esperanza y deseo de triunfar en el cual tenemos que trabajar. Anteriormente no nos alcanzó, pero viene un recambio con muchos talentos, este proceso que inició hace un año y medio, está lleno de deseo y hambre de triunfo”.



¿Qué le pidió el Néstor Lorenzo? “Lorenzo fue claro conmigo en el momento que pudimos hablar antes de tomar las riendas. Me dijo ‘tu vienes acá a jugar de cinco. Entonces para que te vayas preparando y si necesito que vayas más adelante lo voy a hacer’. Las cosas son claras, disfruto la posición donde me encuentro y solo queda trabajar y darle buenas sensaciones al entrenador para que siga creyendo en mí y hacer buenos partidos”.



Jugar como volante central: “Si claro, todos los partidos los he jugado ahí. No he sido ese ‘box to box’ que he hecho en Premier. Solamente queda trabajar, hay buenos jugadores, en algún momento no voy a estar y tendré que apoyar a los compañeros”.