¡Le 'volaron la piedra' a James! ¿Qué lo enfureció en charla en vivo?

James Rodríguez probó este jueves el riesgo de las transmisiones en vivo y dejó ver toda su molestia ante los comentarios que recibió en una nueva transmisión en Twitch.

El zurdo volvió a esta red social, tras varios días de silencio, y dio buenas noticias: "Estoy entrenándome para jugar, estoy apto, entrenando de buena manera, bien, fuerte, así que nada, bien, tranquilo", dijo.



Él mismo hizo un comentario que fue dando pie a más preguntas: "Estuve entrenando, después tuve unos días libres y mañana estaré acá jugando de nuevo", anunció.



Y fue entonces cuando alguien le preguntó si en ese momento no debería estar entrenando, a lo cual contestó el colombiano: "Acá son las 8:45 entreno a las 10:30 a.m. ¿Entreno todo el día o qué? Es tarde campeón".



Pero vinieron más preguntas sobre el mismo tema y sus días en España, en una fiesta en un yate, todo lo cual se supo gracias a los paparazzi, y entonces James realmente se enfureció: "No confundir las cosas si somos inteligentes, cuando se confunden y somos tontos ya me salta un poquito... Hay tiempo para todo, para entrenar, ir a cenar, tomar una copa, para todo con responsabilidad", dijo.



De inmediato le preguntaron por qué se enojaba y él contestó: "No estoy enojado pero hay que ser claros. Con respeto, yo a nadie le falto al respeto. Respeto al opinión de todos y espero que respeten la mía".



Pero fue dejando comentarios por ahí, en medio de sus buenos deseos para la Selección Colombia en el duelo contra Chile, que dejaron ver que seguía molesto: "Respondo preguntas buenas y positivas, ok? Me extrañaban, no? Que van a decir los tóxicos?".