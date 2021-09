James analizó a Colombia: 'el punto fue bueno, se pudo haber ganado'

James Rodríguez dedicó una transmisión en Twitch para mandarle toda la buena energía a la Selección Colombia, en el duelo de este jueves (6:00 p.m.) contra Chile, por las Eliminatorias a Catar 2022.

Cada frase fue para mostrar el apoyo que mucho le pedían en el pasado pero que, según el propio 10, ha estado siempre ahí, incondicionalmente.



"Es un partido muy jodido, Chile tiene jugadores experimentados pero estamos en casa. ¿25 mil fans? Bueno, la gente que va tiene que estar ahí en cada jugada, los jugadores sienten eso, hay que darles buena energía a los muchachos para que puedan ganar hoy", dijo el zurdo.



"Después de dos empates hay que ganar como sea, desde acá estaré mandando mi buena energía, espero que todo el país esté conectado, buena energía siempre, contra el que sea... Quería hablar de eso, de meterles buena energía a los muchachos... Lo voy a ver claro, es como a la 1 am acá pero vale la pena la trasnochada. Falcao que meta gol, que sea Díaz, JuanFer, el que sea pero que ganemos hoy", añadió.



Justamente, sobre esa urgencia por sumar de a tres soltó un comentario clave: "son 3 puntos super importantes, las tres fechas que vienen son contra rivales muy duros. Uruguay, Brasil y Ecuador, ¿es en ese orden cierto?", preguntó, asegurándose también de la localía contra los dos últimos. Ese calendario sí que se lo sabe bien.



¿"¿Ecuador suave? No, es duro, tiene jugadores jóvenes, pero todos los partidos son bravos. La gente cree que es fácil pero son partidos muy bravos, jugar en La Paz es super complicado, para mí el punto fue bueno, se pudo haber ganado pero igual fueron dos puntos super importantes, hoy hay que ganar a como de lugar".



También él sintió que a Bolivia se le pudieron sacar esos tres puntos y lo lamentó, como millones de colombianos, pero hay que mirar al frente ahora: "hay que ganar estos tres puntos para que Colombia vaya a otra Copa del Mundo, faltan muchas fechas, pero con el talento que hay y las condiciones se tienen hay que ir al Mundial cada cuatro años".



¿Marcador? "Hay que ganar como sea". ¿El once? "Creo que el cuerpo técnico está capacitado para poner a los mejores... Borja, Murillo, hasta David que vaya a un córner y meta el gol, listo. Hay que ganar como sea". ¿Por qué no lo transmite en vivo para sus millones de seguidores? "Yo me pongo muy nervioso, a esa me verán niños entonces prefiero que no me vea nadie, mejor así. Hasta sudo frío".



Y ojo a lo que opina de la iniciativa de jugar el Mundial cada dos años, como pretende la FIfa: "cada dos están diciendo.. ¿Les gusta? Yo creo que o mejor es cada cuatro años, es muy pesado cada dos años, eso es verdad".