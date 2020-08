La verdadera razón del cortocircuito entre James y Freddy Rincón

James Rodríguez confesó de todo en la comentada entrevista con el mexicano Daniel Habif. El ‘10’ de la Selección Colombia recordó que en su niñez vio a la Tricolor en el Mundial de 1998, plantel en el que estaba Freddy Rincón, con quien ahora tiene diferencias fuertes.



Cuando le preguntaron por los mejores jugadores de la historia del fútbol colombiano, James se puso primero en el escalafón; también mencionó a Carlos Valderrama, Faustino Asprilla y Falcao García; y a Rincón lo ninguneó diciendo que “está un poco más abajo”, obviando que fue el primer cafetero en Real Madrid, en Napoli, un hombre que jugó tres Mundiales, tres Copas América y que brilló en Brasil, ganando el primer Mundial de Clubes de la historia jugando para el Corinthians.



El entrevistador recordó que Rincón alguna vez se deshizo en elogios para el actual futbolista del Real Madrid, leyendo unas declaraciones de hace ocho años (2012): “Hace tiempo no veía un jugador ‘10’ como James Rodríguez, un jugador con tantas ganas y voluntad. Incluso, ni su propio padre tuvo una actitud así. Es un muchacho que aprovecha bien los momentos y en otros momentos a él lo aprovechan muy mal”.



James cambió su rostro y le recordó a Habif que “Rincón ahora ‘tira’ otras cosas hacia mí, no tan buenas. Hubo un cambio”.



“Eso (las críticas) me dan más fuerza. Yo solo anoto, guardo, y cuando llegue el momento justo, reviso quién apoyó y quién criticó; pero eso no me hace daño”, añadió James David.



Pero muchos se preguntan: si a James le recordaron los elogios de Rincón, ¿cuál fue el motivo del cortocircuito entre las dos figuras?



Todo comenzó cuando el mediocampista estaba en Bayern Múnich, en préstamo del Real Madrid, y se hablaba de problemas con el técnico Niko Kovac. “James Rodríguez ha tenido problemas en Real Madrid, ha tenido problemas en el Bayern. Tal vez el que tenga que revisar esas dificultades es él. Ha tenido problemas con dos técnicos, con dos equipos grandes… A veces uno también tiene que revisarse y mirar si es que uno en realidad es el que está teniendo los problemas”, aseguró Rincón en su momento.



Y hace poco, con James siendo suplente en Real Madrid, Freddy Eusebio dijo: “James ha tenido muchas más oportunidades, lo que pasa es que toca mirar cada uno cómo la toma. Yo hubiera querido tener la mitad o un 20% de las oportunidades que tuvo él, pero creo que eso va con cada uno y lo que hablan de él, cuando da motivos les da muchas oportunidades a que los periodistas o a que la gente hable”.