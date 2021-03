¡Qué promesa! James y el reto con Everton para el día de su regreso

Everton depende de sí mismo para cumplir el objetivo de clasificar a las competencias internacionales de la próxima temporada. Actualmente, los toffees se ubican en la octava casilla de la Premier League, con 46 puntos en 28 juegos disputados, cifra que no deja de preocupar en el club de Merseyside, ya que, hasta el momento, se está quedando sin la meta principal, jugar la Champions League.

No obstante, Everton aún tiene grandes posibilidades para clasificar a esta competencia internacional, por lo que solo su rendimiento en la cancha, acompañado de los buenos resultados, le servirá para alcanzar dicho propósito.



Justamente, en el cierre de temporada, James Rodríguez, una de las figuras del equipo, presentó molestias musculares que lo dejaron por fuera de las canchas durante varias semanas, hecho que no pasa por alto Carlo Ancelotti, DT del equipo, puesto que el colombiano es una de la piezas clave en la conformación de su esquema.



Rodríguez, de 29 años, se ha perdido los últimos cinco juegos con Everton por lesión, sin embargo, en medio del parón de la fecha Fifa, el creativo, en la transmisión de este viernes a través de la plataforma Twitch, aseguró que estará de regreso el próximo 5 de abril, cuando su equipo enfrente al Crystal Palace por la jornada 30 de la Liga.



Asimismo, el cucuteño, quien interactuó con sus seguidores mientras jugaba Call of Duty, se atrevió a dar una promesa para el día de su regreso, pues manifestó que espera volver por lo alto anotando un par de goles: "El próximo partido juego si Dios quiere, el 5 de abril (Crystal Palace). Un par de golitos vienen con ayudada de Dios".



James Rodríguez registra 5 goles y 4 asistencias en la presente temporada. ¿Cumplirá la promesa? Duro reto para el '10' de la Selección Colombia.