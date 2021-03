La insólita y graciosa razón por la que James  es viral en Inglaterra

Hasta para inventar noticias. Sí, James Rodríguez da hasta para eso en Inglaterra. En la últimas horas, una falsa cadena que empezó a circular en Whatsapp puso al colombiano en boca de todo mundo, luego de una noticia falsa que aseguraba que el creativo del Everton se estaba sometiendo a un tratamiento, dizque para convertirse en mujer.

La 'fake new' que se hizo viral en Gran Bretaña, asegura, ridículamente, que el '19' de los toffees está en un proceso hormonal para cambiar de sexo, y parte de sus lesiones se deben a este tratamiento.



“Amigo, Rodríguez nunca volverá a jugar al fútbol, ​​todo está siendo silenciado por completo por el club en este momento, Ancelotti no quiere que el equipo sea distraído en el enfrentamiento si la noticia estalla. A los propios jugadores ni siquiera les han dicho que será la noticia más importante del fútbol cuando se rompa. Hace un par de años decidió que quería vivir como mujer y empezó a tomar pastillas hormonales, por eso el Real se deshizo de nada ni ningún otro club le esperaba".



“El Everton pensó que valía la pena apostar por la venta de camisetas en Colombia. Ha debilitado su cuerpo, por eso solo ha logrado 60 minutos aquí y allá. ¿Recuerda el "testículo magullado" al principio de la temporada? Hormonas".



“Después del partido de Anfield, decidió que quería someterse a la cirugía completa de reasignación de género, por eso no se le ha vuelto a ver desde entonces. Lo hizo la semana pasada. FA dice que ya no puede en el juego masculino. Le han cortado la polla, muchacho", dice el texto que circula en Whatsapp.



Tal fue el alcance de esta noticia falsa, que, en Inglaterra, el cucuteño se volvió tendencia en Twitter y causó miles de reacciones entre fanáticos y usuarios, que no pueden creer que este tipo de información inventada circule por varias plataformas en su país.