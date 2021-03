Valenciano, letal sobre nivel físico y juego de Guarín en Millonarios

Paró, hizo una rigurosa dieta, siguió al pie de la letra el plan de los médicos y preparadores físicos y, finalmente, regresó a la competencia. Pero no estuvo ni cerca de la expectativa.

Freddy Guarín lució perdido en el primer tiempo contra Águilas Doradas y, aunque lució más libre y punzante en el complemento, no llegó a hacer diferencia en el empate 0-0, que tiene a Millonarios en la octava casilla de la tabla de la Liga Betplay, con 23 puntos.



Las redes sociales estallaron en críticas y molestia con el jugador, quien ha hecho un gran esfuerzo pero aparentemente no está listo todavía para volver a la competencia.



Iván René Valenciano no eludió el espinoso tema y fue especialmente crítico con el jugador: "Guarín no está al 100 por ciento. Entiéndame, yo no tengo nada en contra. Pero él debe decirle a Gamero, 'deme tres meses y me pongo en forma'", explicó en el programa ESPN Radio Colombia.



"En el fútbol los esfuerzos son válidos, pero los resultados que él necesita y Millonarios no se están dando. Lo único que hace es perjudicar al equipo y más terco es Alberto que lo pone", añadió.



'Perjudicar al equipo', dijo. ¿Demasiado fuerte para un jugador que, se sabía, necesitaría tiempo y paciencia en la adaptación? Algunos están con Valenciano, algunos más lo critican. Lo cierto es que del rutilante fichaje de Guarín, más allá del 'feeling' con la afición azul, todavía no se ha podido ver mucho.