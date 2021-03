¿Punto positivo? Gamero y el análisis tras el empate de Millonarios

Para Alberto Gamero, Millonarios se trajo un punto positivo de Rionegro, luego de empatar 0-0 con Águilas Doradas, en el cierre de la fecha 14 de la Liga BetPlay.

Pese a que el cuadro embajador no jugó bien, el estratega del conjunto capitalino, en rueda de prensa, destacó las cosas buenas de su equipo, que, con el punto conseguido, llegó a 23 unidades, quedando octavo en la clasificación general.



"Se vio la intención de querer ganar. Lo intentamos y no se consiguió. Me deja tranquilo el rendimiento defensivo, sólido, sin tantas aproximaciones de ellos, sobre todo en el primer tiempo nos llegaron un par de veces. Necesitamos ganar, pero si no puedes ganar, empata. El resultado nos deja de octavos. Es un punto importante.



"Nosotros vinimos a proponer y nos encontramos con un Rionegro que si hubiera sido más abierto y nos hubiera salido a presionar, hubiera sido otro partido. Encontramos un equipo que nos paró un bloque, nos esperó y no tuvimos claridad para llegar a gol".



Y añadió: "Es un punto que suma, venimos de perder un partido que no debimos perder. Hoy tuvimos circulación, tranquilidad, todo lo que nos faltó en el pasado partido. Indudable que se planificó para ganar, atacar, con dos extremos, un media punta, un '9'. Todo lo que plasmé en mi equipo era para ganar. Me gustaron las ganas del equipo, a veces perdemos partidos ingenuos. No quería que pasara eso".



Asimismo, Gamero se refirió al debut de dos jugadores en el equipo: Andrés Murillo y Yúber Quiñones, además del rendimiento de Fredy Guarín, jugador de élite que sigue sin destacar en los partidos que ha disputado.



"Vi en los debutantes solidez importante. Sobre todo en Murillo. Es rápido, fuerte arriba, y nos dio seguridad. Quiñones vi que tiró un par de centros. Es alegre pero potente, para llevarlo poco a poco. Me dejaron tranquilo", dijo.



"(Guarín) Fue bueno, juega por delante de los medios centros con libertad, queríamos que estuviera cerca a Chicho, por su remate, y que con el balón pudiera filtrar. Hasta donde le dio fue importante, dio manejo y jerarquía. A medida que se ponga bien, vamos a tener un Fredy estupendo".



Por último, el técnico samario habló de las cuentas que necesita el equipo para clasificar la instancia final del campeonato, asegurando que lo único que le importa en este momento es sumar de a tres, ya que no depende de ningún resultado para quedarse con un puesto entre los ocho.



"Las cuentas son sumar. No dependemos de nadie hoy. La tabla está apretada, a cuatro del líder y eso nos ilusiona de sumar. No es de hacer cuentas sino el puntaje posible. El domingo va a ser primordial, va a ser el partido que nos de la 60 o 70 por ciento de la clasificación porque Jaguares descansa", finalizó.