Se aprieta la Liga: lo bueno, lo malo y lo feo que dejó la fecha 14

Solo restan cinco partidos para que finalice el todos contra todos de la Liga BetPlay 2021-I. Con la victoria ante Jaguares, Atlético Nacional se consolidó como el líder de la tabla, luego de que se disputara, en su totalidad, la fecha 14 del campeonato.

La diferencia entre el primero de la clasificación y el duodécimo es de solo ocho puntos, lo que hace que la Liga se torne emocionante en el cierre de la fase regular.



Tras disputarse una nueva jornada del FPC, Millonarios, Santa Fe y Equidad siguen entre los ochos clasificados, así como Junior, Deportes Tolima, Deportivo Cali e Independiente Medellín.



América de Cali, bicampeón de Colombia, comprometió su defensa del título al caer derrotado ante el cuadro que dirige Hernán Darío 'Bolillo' Gómez. Acá en FUTBOLRED repasamos lo bueno, lo malo y lo feo que dejó la fecha 14 de la Liga BetPlay.

Lo bueno

Atlético Nacional: Luego de un inicio de temporada bastante discutido, Atlético Nacional encontró una idea de juego y con buenas actuaciones fue de menos a más en la Liga BetPlay. Los dirigidos por Alexandre Guimarães derrotaron 3-1 a Jaguares en la fecha 14 y se consolidaron como los líderes del campeonato, al sumar 27 puntos en 13 partidos jugados.



Junior: Uno de los equipos que ha recibido bastantes críticas por su estilo de juego y los resultados es Atlético Junior. Sin embargo, al término de la jornada 14, el cuadro de Amaranto Perea logró meterse entre los ocho tras derrotar a Deportes Tolima por la mínima diferencia. El conjunto barraquillero viene en alza y con juego vistoso ha demostrado que tiene herramientas para meterse en la lucha por el campeonato.



Independiente Santa Fe: El equipo rojo de la capital del país sigue cosechando victorias en condición de local. Con una gran actuación de Leandro Castellanos, Santa Fe derrotó 2-0 a Once Caldas en el Estadio El Campín y se ubicó en la tercera casilla del campeonato al sumar 25 unidades.



Independiente Medellín: El poderoso de la montaña fue uno de los protagonistas de la fecha 14 de la Liga. En condición de visitante, los dirigidos por el 'Bolillo' Gómez se impusieron 1-2 sobre América de Cali y recuperaron su cupo en entre los ocho clasificados. Los antioqueños llegaron a 24 puntos y son quintos en la clasificación.



Atlético Bucaramanga: Desde la llegada de Luis Fernando Suárez, el conjunto leopardo levantó cabeza y, después de estar en los últimos lugares, está muy cerca de meterse al grupo de los ocho. Con la victoria frente a Deportivo Cali, el conjunto de Santander es décimo en la tabla con 19 unidades, a cuatro puntos del octavo, Millonarios.



Boyacá Chicó: La lucha por el descenso está que arde. Con el triunfo ante Envigado por 3-0, Boyacá Chicó se aleja de la segunda categoría. Los ajedrezados superan por un punto al Deportivo Pereira, que es último en el promedio.

Lo malo

Millonarios: El conjunto embajador, con mal juego, no pasó del empate en el Alberto Grisales de Rionegro. Los azules igualaron 0-0 con Águilas Doradas y quedaron en la octava posición de la Liga. Si bien es un punto importante en una plaza difícil, la preocupación pasa por el mal desempeño de los dirigidos por Alberto Gamero, pues el calendario no es fácil para el embajador y ya no hay margen de error.



Equidad: El cuadro asegurador dejó escapar la posibilidad de ser el líder del campeonato y, en los últimos minutos del partido, vio como Alianza Petrolera anotó el tanto del empate (1-1) en el Metropolitano de Techo. No obstante, los dirigidos por Alexis García son segundos con 26 unidades.



América de Cali: No son buenas la noticias en América de Cali. Con la derrota en el Pascual Guerrero ante Independiente Medellín, además de otros resultados, los escarlatas quedaron ubicados en la casilla once con 19 puntos en 13 partidos disputados. Comprometió la defensa del título.



Deportivo Cali: El conjunto de Alfredo Arias sumó otra derrota en la Liga, esta vez frente a Atlético Bucaramanga (1-0). Los verdiblancos no pudieron en su visita al Alfonso López y quedaron en la sexta casilla con 24 unidades.

Lo feo

Hinchas del Cali: Es cierto que el presente deportivo del Deportivo Cali no es el mejor en la Liga. No obstante, Alfredo Arias ha demostrado que tiene la capacidad de dirigir y ser protagonista con el conjunto azucarero en las diferentes competencias. En la antesala del partido ante el Atlético Bucaramanga, hinchas del equipo verdiblanco increparon al estratega uruguayo en el hotel de concentración, causando una reacción en el entrenador charrúa, quien decidió enfrentarlos.



Decisiones arbitrales: El desempeño de los árbitros en Colombia es un tema que sigue generando insatisfacción. Los constantes errores de los jueces han afectado en el desarrollo de los partidos y esta fecha no fue la excepción.



En el partido entre Tolima y Junior, el árbitro, Andrés Rojas, no pitó un claro penal a favor del cuadro 'pijao', el cual pudo significar el empate del encuentro en el Manuel Murillo Toro. Lo más grave, es que no es la primera vez que este colegiado comete este tipo de errores en la Liga.