¡Polémica idea! Ciudadanos vigilarán a futbolistas: ¿qué tan legal es?

La vida privada de un futbolista tiene todos los ingredientes de la más fascinante novela: felicidad, éxito, fracaso, una vida pública, una privada, secretos... pecados, todo adobado con grandes cantidades de dinero, exposición mediática y lujo. ¿Cómo no lo han notado los grandes canales de televisión?

En fin. El futbolista, en teoría, debe ser un libro abierto, una historia escrutable para los clubes y los aficionados, que al final son los que pagan sus altísimos salarios. Pero ojo que nada de eso les quita los derechos que tenemos todos los ciudadanos.



Esta historia, que promete generar más de una polémica, comienza en Barrancabermeja, horas antes del partido Alianza Petrolera vs Bucaramanga, que ganó este último por 1-3. Sí, es un resultado lapidario para el local en su lucha por evitar el descenso. Pero hay un detalle que ha llamado mucho más la atención: el primer gol en contra vino por error inexplicable del arquero Juan Serrano. Justamente eso desencadenó una denuncia, que llegó a los medios de comunicación, en la que se decía que la noche previa al encuentro, el arquero estaba en actos de indisciplina.



"Comenzamos a investigar, el jugador, Juan Serrano, nos muestra un comunicado de quien hizo el video, en el que niega los hechos y le ofrece disculpas y se lo enviamos al programa que lo difundió. Dijeron que estaba inmerso en una riña en Barrancabermeja y que el primer gol que le hacen tiene que ver con eso, él nos aclaró la situación, el jugador envió una carta al programa y todo se aclaró", explicó el presidente de Alianza, Carlos Ferreira.

Lo curioso es que es asunto le dio al directivo una idea que ha generado mucha polémica: "no podemos permitir que eso siga sucediendo así que estoy invitando a la ciudad a que se una y si llegan a ver un acto de indisciplina nosotros seamos los primeros en conocerlo y no que se generen noticias falsas sobre hechos que no son reales o polémicas que perjudican al club. Ha quedado en el ambiente que los malos resultados son por actos de indisciplina de los jugadores, queremos corroborar si eso es cierto o solo son rumores falsos".



Primera pregunta: ¿han tenido denuncias previas o problemas de ese tipo de algún jugador para hacer una invitación a la gente a que ayude en la vigilancia? "No tenemos ninguna noticia ni evidencia pero hemos escuchado siempre que hay jugadores indisciplinados pero no tenemos noticias verdaderas de eso".



Segundo, ¿cómo esperan hacer el filtro para que alguien que tenga una diferencia con un jugador no llame o invente una imagen o un video para perjudicarlo? "Nosotros tenemos un whatsapp que habilitamos, ahí llegaría la información, eso iría a nuestro comité de disciplina y ellos evaluarán si hubo indisciplina, si se afecta el reglamento interno de trabajo, si es su privacidad y ahí se verá si".



El meollo legal del asunto



La idea, de entrada, molestó a la asociación de futbolistas Acolfutpro, que en sus redes sociales dijo: "Acolfutpro rechaza la convocatoria que hace el presidente de Alianza Petrolera para que los hinchas y la ciudadanía de Barrancabermeja ejerzan control en la vida privada de los futbolistas vinculados con el club con el fin de imponerles sanciones disciplinarias, puesto que la subordinación termina con la jornada de trabajo, y además es una violación a su derecho fundamental a la intimidad", dijo la entidad, entre otros puntos.

📝Comunicado ACOLFUTPRO con motivo de la inaceptable convocatoria hecha por el presidente de @APetrolera @FerreiraCarloso con la que vulnera el derecho fundamental a la intimidad de los futbolistas profesionales de ese club#ReglasClaras #VidaDigna@MintrabajoCol @MinDeporteCol pic.twitter.com/o15amNuK4G — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) March 24, 2021



Para Ferreira, cada detalle del cuidado personal está explicado en el el reglamento interno de trabajo y en el contrato de los jugadores y eso lo deja tranquilo: "no voy a armar una polémica con ellos, no me estoy metiendo en la intimidad de nadie ni irrespeto los espacios, nosotros tenemos un reglamento interno y ellos tienen la obligación de cuidar su cuerpo, que es su herramienta de trabajo", dijo.



Sobre ese punto, FUTBOLRED consultó al abogado especialista Andrés Charria, quien explicó: ¿Qué es cuidar el cuerpo? Es abiertamente ilegal. Hay una vida privada. El derecho a la intimidad es inalienable y mi empleador no puede considerar justa causa para terminar mi contrato que yo salga a bailar. Mi empleador no le puede pedir a una ciudad que salga a vigilar a los futbolistas, eso va en contra de los derechos y hasta de la política de tratamiento de datos".



En su opinión, "el derecho laboral es más serio de lo que creen los presidentes e incluso FIFA tampoco avala eso... Las faltas disciplinarias deben estar previamente definidas antes de que se cometan, no puedes ser tan genérico, son causas lógicas que no vayan contra la dignidad del trabajador y que estén tipificadas en la Ley, artículos 60 y 61, o en el reglamento interno del trabajo", añadió.



¿Lo tiene claro el presidente de Alianza al hacer la invitación a la ciudadanía? ¿Lo teme? "En su momento miraremos, para nosotros es muy importante la disciplina, a nadie contratamos para que vayan a bares ni esté tomando trago ni en actos de disciplina, los contratamos para que jueguen fútbol, su cuerpo es su herramienta de trabajo y es lo que siempre se les dice. Un jugador no puede salir a festejar una derrota y en los triunfos también hay que celebrar con responsabilidad".



Pero Charria vuelve sobre el punto de las definiciones, de las apreciaciones que a la luz de la Ley no pueden estar sujetas a interpretaciones personales: "No es claro, en derecho, ¿qué es cuidar el cuerpo? Puede haber un jugador muy disciplinado, con un bebé recién nacido, que no cumplirá su contrato porque no puede dormir. De hecho, si un jugador se estrella y es fuera de su trabajo eso no es justa causa, las justas causas son permitidas en el desarrollo de la actividad laboral y definidas en el Código Sustantivo del Trabajo, pero no son al capricho del empleador".



El riesgo es que empiece una cacería de brujas que se haga incontrolable, pues aunque el jugador tiene derecho a que llamen a descargos y "un solo video no puede ser incriminador", como dice Charria, darles a terceros la posibilidad de impartir justicia puede ser un remedio peor que la enfermedad.