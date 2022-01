No alcanzó el empuje de James: Al-Rayyan perdió contra Umm Salal

James Rodríguez sigue sumando minutos en Qatar, mostró un buen nivel cuando tomó la pelota, sin embargo, no alcanzó para que Al-Rayyan no se fuera perdedor contra Umm Salal, que ganó 2 a 3.



El colombiano de arranque estuvo posicionado en la banda derecha, tratando de recibir en ese costad para empezar a generar acciones por el medio o en jugada directa. Sin embargo, los constantes errores de sus compañeros no le permitieron ejercer su rol ofensivo al 100%, por lo que tuvo que intervenir en el retroceso de su equipo, parta hacer coberturas por ese sector.



De media distancia y en los tiros libres, tuvo varias opciones para poder poner su gol. Pese a los intentos, la pelota no tomó el rumbo deseado. Los errores del Al-Rayyan en defensa los empezaron a condenar. Iseal pondría el primero para Umm Salal, tras anticiparse a N’Zonzi y la floja reacción del portero, que más adelante sería protagonista.



James tomó un tiro libre de costado, como con la mano la puso y el defensor Ahmed Yasser cabeceó para anotar el empate del Al-Rayyan. En adelante James empezó a mostrarse más libre en cancha, siendo incisivo con los pases en largo y ubicándose para ser alternativa para sus compañeros.



Una salida en falso del portero Saud Abdullah terminó en el segundo gol de Umm Salal, donde llegó Hussein a cabecear, tras el error del portero, viendo como ingresaba la pelota al fondo. Ante esa situación, Blanc mandó a James por la zona izquierda, para buscar mayor libertad y poder profundizar con sus compañeros por dicho sector.



Para el segundo tiempo, fuieron más las ganas del colombiano, pues intentó de media distancia nuevamente, pero la esférica siempre fue desviada y sin mucha dirección. Umm Salal aumentó la ventaja y los planes de Al-Rayyan cambiaron, viéndose disminuido y con intentos producto del empuje, dejando espacios en defensa.



Al-Rayyan tuvo el empate en los pies de Hahim Ali, pero el VAR anuló la acción. Sobre el final del partido, Blanc mandó a James a jugar por la mitad de la cancha, para buscar una asistencia o remate de cara al arco, pero Umm Sala cerró todos los espacios para salvaguardar el resultado.



James Rodríguez y Al-Rayyan volverán al ruedo el próximo sábado 8 de enero, cuando enfrenten a Al Wakrah.