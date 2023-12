James y la verdad sobre lo que no le gustó de Catar: sufrió adaptación

James Rodríguez de a poco ha logrado retomar su nivel y después de algunos pasos por el fútbol de Catar y Grecia, el volante logró llegar al Sao Paulo de Brasil, club donde ha mantenido más minutos, pero las críticas han sido constantes por su rendimiento.



De hecho, el mismo diez colombiano ha mencionado públicamente que no sabe si continuará en Sao Paulo para 2024 y aunque sigue vinculado, su futuro es totalmente incierto.



Ahora, en una entrevista con el medio de comunicación ‘Globo Esporte’ de Brasil, James contó detalles sobre su experiencia en el fútbol de Catar, liga en la que jugó para Al Rayyan y donde no tuvo mucho éxito, pues apenas duró ocho meses.



Con respecto a su paso por Catar, el colombiano dejó claro que lo más difícil fue adaptarse a las costumbres que tiene ese país, pues le pedían que comiera con la mano y hasta no podía bañarse en el camerino con tranquilidad.



“La cultura catarí es muy difícil. Fue un país en el que fue mucho más difícil la adaptación. En el fútbol, cuando todo el mundo toma un baño, se queda sin nada de ropa y allá los compañeros me decían que ‘no te puedes quedar así’. Yo quedé asustado”, mencionó James.



Además, agregó: “Preguntaba por los cubiertos y me decían: ‘con la mano’ y yo les respondía: ‘estás loco, no voy a comer con la mano’.



Tras estas revelaciones, se ha conocido una de las razones por las que James no le emocionó continuar en Al Rayyan, club donde jugó un total de 16 partidos, aportó cinco goles y siete asistencias.