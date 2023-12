James se confesó y olvidó malos ratos: con esta leyenda quiso jugar

James Rodríguez terminó la temporada con Sao Paulo, está en modo vacaciones y aunque ha recibido constantes criticas por el rendimiento que tuvo con el conjunto brasileño, al parecer el volante continuaría, aunque hay que esperar la decisión final del técnico Dorival Junior.





Por estas épocas James se encuentra en modo fiestas navideñas y aprovechando sus tiempos libres, contestó una serie de preguntas que fueron compartidas en el perfil oficial de Atlético Parceros, club donde es presidente junto al creador de contenido ‘Pelicanger’.



Una de las primeras preguntas que respondió James fue con cuál leyenda del fútbol le hubiese gustado compartir cancha y dejó una vez más claro que Zinedine Zidane, pese a los malos ratos que vivió con él en Real Madrid.



"Con Zidane, que fue entrenador mío. Me hubiera encantado jugar con él. Con Lionel Messi, obviamente. Lo enfrenté muchas veces, pero me hubiera encantado jugar con él, dijo James Rodríguez.





Igualmente, mencionó lo que fue su paso por Al Rayyan de Catar y mencionó que no era una liga muy competitiva, pero le dejó aprendizajes.



"Fue poco tiempo, fueron 8 meses en una liga que no era tan competitiva, pero siempre la vida y el fútbol te dejan experiencias y pienso que, tanto para lo bueno, como para lo malo, siempre uno aprende cosas", mencionó.



Entre otras cosas que reveló James fue sus comidas favoritas, en la que dijo que el arroz con pollo y bandeja paisa compiten por el primer lugar, pero también que si no hubiese triunfado en el fútbol, sería basquetbolista.