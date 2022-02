James Rodríguez quiere ayudar en Al-Rayyan en otra competencia

Next Match:

Al Rayyan vs umm salal

Tuesday 15/02/2022

7:30 pm Doha (11:30 am Bogota).

Round 16th of Amir cup.



Próximo partido:

Al Rayyan vs Umm Salal

Martes 15/02/2022

7:30 pm Doha (11:30 am Bogota).

La 16 de la redonda de Amir Copa pic.twitter.com/gOIiZv26xt