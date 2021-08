James está en aislamiento: ¿qué se pierde en Everton? ¿Y en Selección?

Everton tiene una situación compleja a horas de su estreno en la Premier League 2021/2022.

El técnico Rafa Benítez informó que hay cinco jugadores que deben hacer aislamiento en sus residencias por sospecha de covid 19. Ninguno de los casos ha sido confirmado.



Según las normas sanitarias en Inglaterra, en estos casos se debe hacer una cuarentena de diez días, si está aislado por el NHS, como se presume. A los dos días se debe practicar un primer PCR y a los 8 días el siguiente, para descartar complemente la posibilidad de un contagio.



Eso significa que si James fue aislado este jueves, los diez días se le cumplirían el próximo 21 de agosto. Se perderá entonces el partido contra Southampton este sábado, y la visita al Leeds, que sería justo el día 21 y no le daría tiempo de trabajo con el grupo. Estaría de nuevo disponible para el duelo de la Capital One Cup, contra HuddersfieldTown, el 24 de agosto y contra Brighton, por Premier, el día 28.



Eso contando con que Benítez lo tuviera en sus planes, lo que no está confirmado y es una duda permanente dadas las conversaciones que ya habrían tenido antes y que le dejaron al colombiano la idea de que no será utilizado esta temporada.



Pero hay una preocupación de fondo: ¿está en riesgo su posible regreso a la Selección Colombia por este contratiempo? La respuesta es NO. El técnico Reinaldo Rueda ha dicho que entregará la convocatoria para la fecha triple de las Eliminatorias a Catar 2022 el próximo 24 de agosto. Eso es, tres días después de que James termine el aislamiento, con lo cual el jugador sí estaría disponible para ser citado.



Si las pruebas salen negativas estará disponible para viajar a Santa Cruz de la Sierra, que es el sitio de citación para los internacionales, el día 27 de agosto. Da tiempo suficiente para cumplir los tiempos y los protocolos sanitarios de Conmebol.



Pero otra discusión y es si llegará con la continuidad que ha pedido el DT en temas físicos: está en plena pretemporada y solo tendrá encima dos tramos de partido en la Florida Cup y una aparición, también breve, en el amistoso contra Manchester United. ¿Es suficiente para Rueda? Esa es la otra gran discusión. Vale decir que todos los de Europa están en condiciones similares, pues apenas empezarán las temporadas oficiales allí, pero hasta el 24 de agosto no habrá certezas.