Nuevo lío James- Sao Paulo? Selección Colombia, tercero en discordia

La Selección Colombia está en la mente de James Rodríguez y el sentimiento, como lo ha demostrado suficientemente el técnico Néstor Lorenzo, es mutuo. Sin embargo, el día a día del creativo se llama Sao Paulo y esa especie de matrimonio previo amenaza con generar nuevos inconvenientes.

El colombiano viene de un capítulo incómodo con el club brasileño, al que le pidió salir, luego acabó encerrado y sin ofertas por fuera y así, finalmente, se vio obligado a pedir perdón para no quedarse sin competencia, lo que suponía un serio riesgo de no ser convocado a su selección nacional. Todo tiene que ver con todo...



Así las cosas, James tuvo que esperar hasta finales de febrero para jugar su primer partido del año, ante un equipo de cuarta división al que le hizo un gol y dio una asistencia, y para disputar algunos minutos (pocos para ser honestos) contra Palmeiras. Y justo ahora, cuando debería seguir fiel a la disciplina de los suyos, se prepara para un viaje que cortaría, nuevamente, su proceso.



Lo bueno es que todos lo sabían desde la contratación misma, que el 10 es un fijo de la Selección Colombia y son habituales sus ausencias. Lo malo, que el calendario de unos y otros se cruzan y los riesgos para todos vuelven a ser demasiado grandes.



Para Sao Paulo en el Campeonato Paulista está la realidad de una muy probable clasificación a los cuartos de final que serán el 17 de marzo, tal vez la última fecha en la que el técnico Thiago Carpini pueda contar con el creativo debido a que el 18 empieza la fecha FIFA.



Pero si se clasifica a las semifinales, ahí vendrá el cruce: los partidos en esa instancia están programados para el 27 de marzo y el zurdo ya no estaría disponible. De hecho, ni siquiera estaría cerca pues viajaría a Europa para el partido contra España el 22 y Rumania el 26.



Significa que cuando Sao Paulo esté disputando una instancia importante, su jugador estará apenas cruzando el océano de vuelta desde Madrid, con jet-lag y cansancio incluidos, y volverán las dudas de cuando Dorival Jr era entrenador.



"La mayoría de las veces, lamentablemente, regresaba de la Selección con un problema agravado, pequeñas lesiones que dificultaban considerablemente los entrenamientos con nuestro grupo, hasta el punto de que, cuando regresó de la selección, después de 10 o 15 días, todavía se encontraba en el departamento médico. No es ninguna sorpresa", decía el estratega, palabras más, palabras menos, lo mismo que señaló después el propio Carpini, quien decidió darle una segunda oportunidad al talentoso jugador.



La preocupación es razonable porque hay antecedentes de viajes de James a su selección nacional y de lesiones que demoran más de la cuenta su reincorporación al club. Ahora está el detalle no menor de la pelea y el proceso de reconciliación con su club. Ojalá la fortuna esta vez esté de su lado.