São Paulo y James: ‘No podemos dejar de lado una estrella como esa’

James Rodríguez se queda en São Paulo FC para el 2024, pues pidió perdón a la directiva del club brasileño, también a sus compañeros, y declinó rescindir su contrato para quedar libre.



El gesto del futbolista colombiano fue bien visto en el club Tricolor, y por eso Muricy Ramalho, coordinador técnico del São Paulo, habló a favor de James, defendiendo su postura inicial y destacando su calidad como persona dentro del plantel.



Muricy habló en vivo en el canal de YouTube de los periodistas Arnaldo Ribeiro y Eduardo Tironi, en donde aseguró que la relación entre el club y James “es óptima”.



“Se disculpó, quiere jugar en el São Paulo, y como es un jugador que nunca se ausentaba de los entrenamientos, siempre cumplió con sus obligaciones, siempre entrenaba bien, al 100%, nunca molestaba a nadie, es una persona súper agradable. Es un tipo bueno en el día a día con los jugadores, con nosotros también y por supuesto entendemos las disculpas, quería volver a jugar en el São Paulo y no podemos dejar de lado a una estrella como esa. Habló con el entrenador, se disculpó y lo entendimos”, explicó el coordinador técnico del club paulista.

São Paulo entendió que “si durante el tiempo que pasó todo esto, (James) se hubiera portado mal a diario, hubiera cometido algún acto de indisciplina, no hubiera entrenado lo suficiente, no hubiera respetado los horarios, entonces no hubiera tenido ninguna posibilidad de resolver el asunto. Como fue a su pedido, y porque se portó muy bien durante el tiempo que estuvo fuera del equipo, aceptamos”.



Muricy Ramalho dijo que James “se entrenó muy bien, tiene buen ambiente y ya quiere volver a jugar”. Además, cree que Rodríguez será muy importante para la Copa Libertadores 2024: “Es un jugador respetado en Suramérica, su presencia preocupa al rival. James será importante en la recta final del Paulistão y en la Libertadores”.