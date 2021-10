Focalizado en sí mismo: mensaje de James, previo al duelo de Colombia

Este jueves regresan las Eliminatorias sudamericanas pensando en el Mundial de Catar 2022. La Selección Colombia tendrá un reto fundamental, pues se mide con un rival directo por la clasificación: Uruguay.

En la previa del duelo crucial, James Rodríguez aprovechó para dejar un mensaje que generó algo de polémica en sus redes sociales.



“Pa adelante”, publicó el creativo cucuteño junto a dos imágenes en el entrenamiento del día con su equipo Al-Rayyan. Aspecto que ilusiona de cara a su recuperación física y la posibilidad de empezar a sumar minutos en la liga catarí.



Ahora bien, no podían faltar las críticas hacia el 10. Algunos usuarios consideraron que debía mandar un mensaje de ánimo a sus compañeros de Selección, teniendo en cuenta lo que estaba en juego en Montevideo.



Sobre esto, el mismo James aclaró en su momento a través de Twitch la razón por la que no lo hacía: “La gente como que no ve que pongo fotos, pongo cosas, pero de todo corazón quiero que todo salga bien. Yo soy alguien que no tiene por qué poner un tweet o una historia o un post para poderlos apoyar”.



Colombia visitará a Uruguay en el estadio Gran Parque Central a partir de las 6 p.m.