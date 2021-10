Montero se confiesa: ausencia en Selección Colombia y Millonarios

Álvaro Montero fue noticia en los último días por su ausencia en la última convocatoria de la Selección Colombia y la posibilidad de fichar por Millonarios a final de año tras no renovar su contrato con Deportes Tolima.



El arquero de 26 años, oriundo de La Guajira, es uno de los grandes talentos en el arco que tiene el país, razón por la cual su futuro deportivo siempre será un tema de interés. El guardameta habló con el VBar de Caracol Radio y se refirió a la Tricolor, la polémica por la expulsión en el Tolima vs Cali y la posibilidad de unirse al equipo embajador.

Polémica por la expulsión: "Son cosas que no definen lo que hacemos dentro de la cancha, son circunstancias que pasan, todo lo bueno o malo que se me pueda presentar será aprendizaje para seguir madurando profesional y personalmente. Soy consciente de la labor social que tenemos las personas públicas".

Selección Colombia: "Una vez uno en el estadio, como me ha tocado estar de suplente, se sufre. Uno quiere estar adentro aportando, siempre estoy gritando y enérgico, yo me pongo ansioso".



"Mi primer partido con selecciones juveniles fue contra Uruguay, físicamente siempre te igualan, nosotros podemos tener jugadores más técnicos, más rápidos, pero en el físico, choque y discusiones, ellos te van a superar. Nosotros tenemos jugadores de categoría, estos tres partidos van a ser fundamentales"



Reinaldo Rueda: "El profe es muy tranquilo, siempre respaldando al grupo, dándole confianza a los once que van a jugar, eso es lo que tenemos que reflejar en el campo, eso nos ha hecho fuertes en el nuevo proceso".



Futuro: "(Tolima) La relación ya se sabe cómo es con el dueño del equipo, tensa y distante, he estado respaldando mi trabajo, en su momento se había conversado pero la situación se disipó por cuestiones ajenas. Estoy preparado, despedirme del Tolima con uno o dos títulos más, le apunto a la Copa y la final del torneo, lo tengo como meta".



Millonarios: "Yo no puedo cerrar la posibilidad en ninguna parte, en Tolima está nula mi continuidad. Estamos explorando opciones y ojalá se puedan concretar lo antes posible".