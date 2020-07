¿Cómo vive James la situación en Madrid? Su cabeza está en otra cosa

James Rodríguez parece resignado a no jugar más esta temporada con Real Madrid. El pedido de no ser convocado por Zinedine Zidane; la decisión posterior del entrenador de no llamarlo por segunda ocasión consecutiva, y las palabras del francés, parecen condenar al colombiano a la salida del club merengue.

Sin embargo, todo esto parece no preocuparle a James, quien tiene su cabeza ocupada en otra cosa. El cafetero cuenta el tiempo, según publicó en sus redes sociales; pero no precisamente para saber cuándo va a volver a jugar o en qué momento cambiará de equipo.



El ‘10’ de la Selección Colombia sabe que restan apenas horas para una celebración especial. Este domingo, 12 de julio, James cumplirá 29 años. Así, ya está preparado para recibir un año más de vida.