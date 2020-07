¡Duras consecuencias! Desalentadoras palabras de Zidane sobre James

James Rodríguez estuvo este viernes en estadio Alfredo Di Stefano en el partido entre Real Madrid y Alavés, que terminó 2-0 a favor al equipo merengue en un partido con polémica.

Luego del partido, a Zinedine Zidane le preguntaron por James Rodríguez y sus oportunidades de volver a hacer parte de un partido. El entrenador del Real Madrid tuvo una respuesta clara.

“No sé si James volverá a jugar con el Real Madrid", soltó el técnico francés.

Si bien se había conocido que hubo un acuerdo entre el futbolista y el entrenador para que no fuera convocado al partido anterior. Se desconocen las razones de porque no estuvo en este juego y si parte de ese acuerdo es que no vuelva a jugar.

Con esto, lo que parece claro es que James buscará la salida del Real Madrid pronto, pues no desea pasar más tiempo sin tener actividad de alta competencia.