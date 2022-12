No se lo cree: 'tener de compañero a James es algo sin palabras'

No ser profeta en su tierra es una realidad a la que ha ido acostumbrándose James Rodríguez, Muchos de los elogios que recibe vienen de afuera, de extranjeros, de quienes disfrutaron de su talento a lo lejos.

Su realidad hoy es Olympiacos, su presente y su prioridad ahora que se reactivará la temporada tras la pausa obligada por el atípico momento en el calendario del Mundial de Catar.



En dos meses en el fútbol griego ha anotado dos goles, ha dado dos asistencias pero tal vez lo más importante es que ha encontrado cierta estabilidad y ha escapado de lesiones importantes que ante mermaron mucho su rendimiento.



Ahora que está enfocado y que se siente cómodo junto a su amigo Marcelo, su trabajo es darle la bienvenida al nuevo refuerzo del club, nada menos que el brasileño Rodinei, lateral derecho proveniente del Flamengo de Brasil.



El nuevo del grupo no dudó en elogiar a su nuevo compañero, en declaraciones a Globo Esporte: “Siempre he querido jugar en Europa y tener esta oportunidad ahora que tengo más experiencia es un privilegio. Además, tener de compañeros de club a deportistas como Marcelo y James Rodríguez es algo sin palabras”, dijo.



El dos veces campeón de Copa Libertadores con Flamengo escribe, como sus nuevos compañeros, una historia distinta después de trasegar por varios clubes: “Terminar el año como lo terminé es demasiado gratificante. Estoy muy agradecido con Flamengo y sin duda fue la mejor elección de carrera que pude haber hecho al elegir este club gigante hace siete años. El mundo del fútbol se compone de altibajos, y poder recoger los frutos de tanto esfuerzo y trabajo es una de las mejores cosas que me da esta profesión”, concluyó.