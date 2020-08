Ya lo dan como un hecho: irrisoria cifra que pagarían por James

James Rodríguez vuelve a ser noticia en España, pues este martes aparece una nueva versión sobre su futuro. El volante colombiano parece tener una nueva opción para salir del Real Madrid y cumplir su sueño.

La información la dio a conocer Pedro Pablo Parrado, en el programa El Golazo, del canal Gol. Según este periodista, las negociaciones para que James vaya al Atlético de Madrid ya están hechas y el jugador se convertirá en colchonero pronto.

Además, esta persona asegura que Atlético pagará una cifra simbólica por el traspaso del colombiano, pues serían cerca de 10 a 15 millones de euros.

“Parece James si va a dejar el Madrid, no como a Bale que no lo mueven de ahí. Insisto, James jugará en el Atlético de Madrid, que pagará un precio simbólico de entre 10 a 15 millones. El colombiano va a cumplir el sueño de quedarse en Madrid, no en el Real, pero sí en el Atlético", explicó.

El periodista asegura que a James lo quiere tanto el técnico Diego Simeone como Miguel Ángel Gil Marín, uno de los accionistas del club y que está atento al equipo.