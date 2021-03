Cero y van tres: lesiones en los pies que sacaron a James de la cancha

James Rodríguez no estuvo disponible para los últimos tres partidos de Everton y es seria duda para el cuarto, este sábado contra Burnley, por la Premier League.

Los problemas físicos se ensañan de nuevo con el colombiano, quien pasó de "una molestia leve en un entrenamiento", según dijo Ancelotti, a 17 días fuera de competencia. Menos mal que era leve...



A estas alturas ya el técnico Carlo Ancelotti ha ido entendiendo que no puede calcular las ausencias del zurdo como ha hecho con los demás jugadores del plantel, pues su caso es más que especial: eso que nadie contempla como una baja por lesión, en su caso debe interpretarse así siempre. Lección aprendida.



Aunque algunos críticos como Iván René Valenciano creen que el DT sabe la gravedad de la situación pero la oculta por temas de mercadeo de su principal figura, hay que atenerse a los hechos y ellos dicen que el problema físico del momento para James es "una molestia en el pie".



El secreto sobre sus lesiones -que está especificado en su contrato- no da opción de saber cuál pie fue, qué tan grave resultó el golpe que sufrió y mucho menos calcular su incapacidad. Si no puede hacerlo ni Ancelotti....



Lo cierto es que se trata de la tercera vez que el creativo sufre problemas en sus pies desde que juega en Europa.



La más reciente fue en la temporada 2016-2017, cuando sufrió un golpe en el pie izquierdo que, por fortuna, en ese momento solo lo sacó de las canchas por tres días. La baja más larga fue en la temporada 2014/2015, cuando sufrió la fractura del metatarsiano del pie derecho, que significó 56 días de ausencia. Pero bueno, era una fractura, un tema serio.



Esta vez no parecía que fuera tan complejo pero podría ser que se pierda hasta tres semanas, en un momento clave de la temporada para Everton, que ya demostró contra Chelsea que lo necesita con urgencia. Por ahora, como ya se ha vuelto usual, reina la incertidumbre...