James Rodríguez es rechazado por este equipo: ¿mala fama o muy viejo?

James Rodríguez está a la expectativa de conseguir un nuevo equipo para la temporada 2024, luego de la sorpresiva decisión de rescindir su contrato con el Sao Paulo de Brasil.



Desde que se confirmó su salida del histórico equipo paulista, el nombre del colombiano suena para varios equipos, entre ellos clubes de Europa y de la MLS.



Sin embargo, este viernes un dirigente de uno de los equipos que han relacionado con James, descartó la posibilidad de fichar al ‘10’ de la Selección Colombia, dejando polémicas declaraciones para rechazarlo.



Eso sí, no se sabe si a James lo dejan de lado por su mala fama o por su edad.



Besiktas de Turquía fue el primer equipo en rechazar a James Rodríguez. El vicepresidente del club, Hüseyin Yücel, anunció un fichaje y de paso salió al paso de los rumores que relacionaban al equipo turco con el cafetero.



“No seremos un equipo de transferencias basura, o que sea una última parada para un futbolista. Traeremos jugadores jóvenes y prometedores”, indicó el dirigente.



Además, encaró el tema James Rodríguez: “Se ha escrito mucho en las redes sociales. Rodríguez, etc. Nunca hemos tenido nada que ver con ellos. Que Dios bendiga a ese tipo de jugadores, no hablo a título personal”.