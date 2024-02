Alfaro vive drama en Costa Rica: problemas legales no lo dejan dirigir

Gustavo Alfaro fue anunciado en noviembre del 2023 como nuevo entrenador de la selección de Costa Rica, en una flamante contratación que impactó al fútbol centroamericano. El técnico debutó en febrero, en un amistoso contra El Salvador; sin embargo, tiene problemas legales que le permiten dirigir y desarrollar su proyecto al frente del seleccionado tico.



Alfaro vive un drama por estos días, pues tiene prohibido observar a los jugadores del fútbol local en los partidos de Liga; tampoco puede entrar a las instalaciones de la Federación costarricense y está de brazos cruzados, a pesar de tener todas las ganas de ejercer como seleccionador.



Y todo por problemas burocráticos, pues ni Gustavo Alfaro ni los miembros de su cuerpo técnico cuentan con permiso de trabajo, pues en Migración de Costa Rica no está la documentación para otorgarle dicho permiso.



Las cosas no están fáciles para Alfaro, pues no pudo presentar informes de su gestión e incluso tuvo que cancelar una reunión con dirigentes de la Federación tica, para presentar su gira de legionarios, y poder hablar con ellos sobre el partido amistoso contra Honduras de la fecha FIFA de marzo.



Según conoció FUTBOLRED este impase fue por falta de gestión de la Federación costarricense, pues tenían en su poder la documentación exigida a los miembros del cuerpo técnico de la selección, incluidos los antecedentes penales apostillados en Argentina; y este hecho tiene molesto a Alfaro, pues no está acostumbrado a este tipo de inconvenientes.



Si no se soluciona pronto este problema, Alfaro no podría dirigir a Costa Rica en su partido contra Honduras, que se jugará el próximo 23 de marzo y que es clasificatorio para la Copa América 2024.

Otro reconocido argentino tiene los mismos problemas de Gustavo Alfaro

Caso similar sucede con Horacio Elizondo, reconocido ex árbitro argentino que fue contratado por la Federación para organizar y coordinar el arbitraje local. Elizondo llegó a mitad del año del 2023 y tiene el mismo lío de papeles. Esto marca una desorganización de los administrativos.