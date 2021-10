James Rodríguez: ‘Creo que la experiencia en Catar será maravillosa’

James Rodríguez todavía no ha debutado en la Catar Stars League y sin embargo es una de las sensaciones de la temporada: el flamante fichaje del Al-Rayyan espera jugar su primer partido, pues ha generado mucha expectativa por su espectacular hoja de vida.



“Me doy cuenta de que el Al-Rayyan es un club histórico y grande, estoy feliz de estar aquí. Vine a dar lo mejor de mí a mi nuevo equipo y a la afición, contribuir a su felicidad; tenemos cómo lograrlo y me refiero a ganar títulos. He tenido más de una experiencia en Europa con varios clubes grandes como Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Porto y Mónaco, y quiero ofrecer toda mi experiencias a Al Rayyan, es mi deber y trabajo. Quiero ayudar al equipo a lograr sus objetivos”, dijo James en charla con el medio oficial de la Liga de Catar.



🗣️ خاميس رودريغيز : #قطر تمضي قدماً وبشكل رائع نحو استضافة كأس العالم ٢٠٢٢، ليس فقط من حيث جاهزية الملاعب ولكن من حيث إدخال وتطبيق التقنيات الجديدة المتعلقة بالبطولة.. أعتقد أن نسخة كأس العالم القادمة ستكون الأكثر روعة من بين جميع البطولات السابقة التي أقيمت على الإطلاق pic.twitter.com/9ksk6WtLC2 — مؤسسة دوري نجوم قطر (@QSL) October 4, 2021

James tiene muchas expectativas también, pues considera que puede ser muy positivo para su carrera el llegar a Catar, un país desarrollado y con ganas de crecer en otros aspectos: “La experiencia es maravillosa, me encanta Catar y desde que llegué las cosas están saliendo bien. Estoy feliz y creo que la experiencia será genial. Espero lograr todas las metas. Soy un jugador al que le gusta ganar y siempre puse muy altas mis expectativas para llegar siempre lo más alto posible, también a nivel personal”.



“Todo el mundo sabe cómo Catar avanza maravillosamente hacia la sede del Mundial 2022, no solo en términos de preparación de los estadios, sino en términos de introducción y aplicación de nuevas tecnologías relacionadas con el torneo. Creo que la próxima Copa del Mundo será la más sorprendente de todas”, elogió James.