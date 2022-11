¡No todos podrían igualarlo! James y una estadística en clásicos

Europa ha sido el continente ideal para James David Rodríguez Rubio, y el colombiano hizo lo imposible para regresar al viejo continente tras irse a Catar en lo que fue un plan fallido en el Al-Rayyan. Tal vez quiso jugar en dicha liga para volver a ser titular y ser recurrente en un club con el fin de perfilarse para ser convocado a la Selección Colombia dirigida por Reinaldo Rueda. Su plan sí funcionó, pues regresó al combinado nacional, pero no fue tan exitosa como él pensaba.

Peleó descenso en los puestos de abajo. Sin embargo, la historia y carrera deportiva de James Rodríguez ha estado rodeada de éxitos desde que debutó con el Banfield. Posteriormente, se fue a Portugal con el Porto, luego Real Madrid, Mónaco, Bayern de Múnich, Everton y ahora en Olympiacos en Grecia. El colombiano estuvo en varios momentos en la ‘Casa Blanca’, pero en sus primeros pinitos en el continente europeo dejó grandes sensaciones.



James Rodríguez ya ha disputado los mejores clásicos en Argentina y en Europa. Jugar un Real Madrid Barcelona o un Real Madrid Atlético de Madrid es sin duda alguna, un sueño cumplido por parte de cualquier jugador, al igual que disputar un Der Klassiker entre el Bayern de Múnich y Borussia Dortmund. Han sido pocos los colombianos que han actuado en dichos compromisos históricos, pero pocos han podido estar invictos en cada clásico en su primer año.



Después de empatar sin goles contra el Panathinaikos jugando con el Olympiacos, James Rodríguez sigue extendiendo su buena estadística en sus primeros clásicos. El primero fue en el 2009 entre Banfield y Lanús en el clásico del sur de Argentina. El taladro, infortunadamente perdió por la mínima diferencia y James entró a los 72 minutos. Ese fue el mal inicio, pero poco a poco lo enderezó en las diferentes ligas de Europa.



Ya en 2010 tuvo su primera aventura en Europa firmando con el Porto en donde tuvo que lidiar contra el Sporting de Benfica. En ese vibrante encuentro disputado en noviembre de dicho año, alcanzó a sumar apenas ocho minutos en el campo de juego en lo que fue una victoria categórica de su club por un marcador de 5-0 gracias a un doblete de Radamel Falcao García. También con el Sporting de Lisboa igualaron sin goles en el primer derbi.



Luego viajó a Francia donde firmó con el AS Mónaco. Con los monegascos también debutó dulce contra el Niza, su clásico rival en una victoria que culminó con un marcador favorable en condición de visita de 0-3. James Rodríguez fue una de las figuras durante ese compromiso. Este juego se disputó en diciembre del 2013.



Tras el Mundial de Brasil, el Real Madrid lo fichó. Sus goles contra Uruguay y siendo uno de los goleadores de la cita mundialista llamaron la atención de un gigante del mundo como los merengues. Uno de sus primeros partidos que lo recibieron fue el derbi madrileño contra el Atlético e igualaron a un tanto con un gol que marcó su historia dulce con las anotaciones en España.



Pero no solo tuvo la chance de jugar contra el Atlético de Madrid. Pues su primer clásico contra el FC Barcelona también fue en el 2014, partido en el cual vencieron a los azulgranas por un marcador de 3-1. La victoria no fue lo único, pues también regaló una asistencia a Karim Benzema.



En Alemania, también pudo jugar el Der Klassiker entre el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund. James Rodríguez se vistió con la camiseta de los bávaros y en su primer clásico en noviembre de 2017 por la Bundesliga, su equipo venció 1-3 al Dortmund con dos asistencias disputó 84 minutos.



Posteriormente, tuvo otros pasos por el Real Madrid, y luego cambió de liga en la competitiva Premier League. Con el Everton, apenas llegó a Inglaterra tuvo que enfrentar al Liverpool el 17 de octubre del 2020 en el Goodison Park. James disputó los 90 minutos en una igualdad a dos tantos y dio una asistencia a Michael Keane.



Ya con el Olympiacos, tuvo su primer clásico contra el Panathinaikos. James Rodríguez fue el guía y tuvo varios intentos de marcar goles. Aunque el partido se ensució por una jugada infantil que terminó en pena máxima a favor de Panathinaikos sobre el final, los rojiblancos con James 86 minutos en cancha sellaron el empate a un tanto.