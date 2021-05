James ya no es la figura de Everton: aficionados estallan contra él

El partido entre Everton y Wolverhampton parece ser la gota que colmó la paciencia de los aficionados ‘toffees’ con James Rodríguez. Este miércoles vuelve la gente al Goodison Park y la ilusión era ver al volante colombiano en acción, en partido crucial para las aspiraciones del club en la fecha 37 de Premier League de Inglaterra.



Sin embargo, James no apareció ni como suplente, a pesar de que Carlo Ancelotti había anunciado que el pasado viernes su jugador estrella había vuelto a prácticas. Así, será el tercer partido consecutivo que se pierde Rodríguez Rubio.



Y claro, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar. Los hinchas del equipo azul de Liverpool estallaron contra su fichaje, pues está dejando de ser la figura que todos esperaban.



“James es una absoluta pérdida de espacio. Envíenlo a hacer las maletas en verano. No se puede confiar en alguien que nunca encaja, por muy bueno que sea”.



“¿De Verdad ? Los fanáticos regresan al parque de Goodison y de repente te lesionas de nuevo. Pffff”.



“Tengo que decir que James Rodríguez es un futbolista fantástico, para alguien que en realidad no existe”.



James Rodriguez is an absolute waste of space. Send him packing in the summer. Can't rely on someone who's never fit no matter how good they are. — Paul EFC 86 (@PaulEFC86) May 19, 2021

@jamesdrodriguez really ??? Fans get back to goodison park and you suddenly get injured again . Pffff — Fox.e  (@jaselig) May 19, 2021

Got to say, James Rodriguez is a fantastic footballer for someone who doesn't actually exist — Tony Davies (@TonyDefc) May 19, 2021