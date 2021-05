James y un inesperado cierre de temporada: vea sus cifras con Everton

La próxima semana empezarán a reunirse los jugadores convocados por Reinaldo Rueda a la Selección Colombia, para afrontar los partidos de Eliminatoria frente a Perú y Argentina. Muy seguramente, uno de los primeros en integrarse, será el ‘10’ James Rodríguez, quien terminó anticipadamente su temporada en Inglaterra.

En su primer año en Inglaterra, James antes de lo previsto y según su entrenador en Everton, Carlo Ancelotti, no fue tenido en cuenta para los dos últimos partidos en Premier League, aduciendo cansancio. Su pantorrilla, una vez más, sigue atormentándolo. Lo cierto es que el volante ya habría llegado al país y buscaría recuperarse para llegar en óptimo estado a la Selección.



De esta manera, su último partido oficial con Everton, fue el de la jornada 36 cuando su equipo cayó frente a Sheffield United. Un cierre inesperado para el colombiano y unas cifras que seguramente no lo dejaron satisfecho.



¿Qué registro dejó en la temporada?



James Rodríguez jugó un total de 26 partidos, 23 de ellos en la Premier League. Las lesiones lo llevaron a perderse de 15 compromisos.

Terminó el 2020/21 con seis goles y ocho asistencias, cuatro de ellas en la Liga de Inglaterra, un registro muy por debajo a lo que está acostumbrado.



Es la tercera vez desde que está en Europa, que James no supera la barrera de las 10 asistencias. Ya le había sucedido en Bayern Munich (2018/19) cuando registró seis y en Real Madrid (2019/20), cuando se despidió con dos.



Balance general del ‘10’



Premier League: disputó 23 partidos (21 de ellos como titular) y su última aparición fue en la derrota 0-1 frente a Sheffield United. Por “cansancio”, según Ancelotti, James quedó por fuera de la convocatoria de los últimos dos partidos del campeonato: Wolves y Manchester City. Se despidió con seis goles y cuatro asistencias.



¿A quiénes les marcó? James convirtió el primero frente a Albion, por la segunda jornada, cuando Everton ganó 5-2 y después le anotó a Brighton en el triunfo 4-2 (fecha 4). Se volvió a reportar con gol en la jornada 20, en el 1-1 frente al Leicester y en la 23, en el 3-3 con Manchester United. En la fecha 30 anotó en el empate a un gol con Crystal Palace.



Carabao Cup: en septiembre de 2020 jugó el duelo de octavos de final. Lo hizo como titular en el triunfo 4-1 frente a West Ham. James volvió a ser titular tras 245 días (no lo hacía desde enero, vs Real Zaragoza). Ese día asistió en el segundo tanto y participó del cuarto.



FA Cup: disputó dos partidos, frente a Rotherham (una asistencia) en tercera ronda y Sheffield Wednesday (dos asistencias, una de ellas a Yerry Mina), en la cuarta ronda. Su equipo quedó eliminado en cuartos de final a manos del Manchester City.



A dos días del último partido del Everton, en el que se jugarán un cupo a Europa League frente al City, el técnico Ancelotti dijo que James "lastimosamente no terminó bien esta temporada y ahora se enfocará en la Copa América con su selección", destacando que esperaba tenerlo de vuelta para la siguiente temporada, en un buen nivel.