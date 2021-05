¿Rodallega al América? Confirmó diálogo y habló de otros clubes en FPC

Este viernes en charla con el programa Zona Libre de Humo, el delantero del Denizlispor, Hugo Rodallega, aclaró rumores sobre un posible acercamiento con el América de Cali, para fichar en la próxima temporada. El goleador que se destaca en la Superliga de Turquía, terminará contrato en junio y quedará libre para fichar con quien quiera. Todo dependerá de un arreglo en la parte salarial.

"Se les voy a decir muy directo y sin tanto rodeo. Yo me puse en contacto ya hace un mes o un mes y medio con Tulio Gómez y él me mostró su interés. Él ya sabe que yo tengo interés también, pero esto es un negocio y son cosas que se tienen que manejar", dijo Rodallega sobre su deseo de jugar con los 'Diablos Rojos'. Destacó que todo dependerá de lo que consigan arreglar con su empresario.



"Esa conversación con don Tulio fue hasta chistosa. Yo a veces la miro y me río. Él me escribió y después del saludo me dijo: ¿qué más mijo?, ¿va a venir o no? y le respondí: usted sabe que yo quiero ir. Me dijo, hay esto, y le dije: ¡uy pero por qué así! (risas), conversemos un poquito", destacó Hugo asegurando que Tulio le dejó claro que esa sería la cifra que estaría dispuesto a pagarle. "Dijo, eso es lo que yo le puedo pagar, entonces quedamos en que había que hablar con mi representante", repuntó diciendo que el último pedido del máximo accionista del América fue que su empresario se pusiera en contacto con él.



Rodallega aclaró que el tema no es económico, pero sí pretende llegar a una cifra que lo deje tranquilo. Al parecer la cifra propuesta por Tulio Gómez fue muy baja para sus aspiraciones. En cuanto a la posibilidad de jugar en otros clubes del fútbol colombiano, con una mejor chequera, Hugo dijo: "espero que los hinchas no me vayan a malinterpretar, espero que entiendan mis palabras. Obviamente, Junior es un equipo que creo yo, dentro de mi ignorancia y lo poco que conozco, muestra que económicamente está más fuerte y que puede llegar a alcanzar números en cuanto a salarios".



Y continuó: "el tema del América, si yo lo hago, sería mi decisión y lo haría por sentimiento. Si yo quisiera algo económico hablaría de Junior o Nacional, pero lo haría porque soy hincha, es un sueño desde niño y porque mi papá, aunque no esté, soñaba con verme con la camiseta del América. Pero no puedo decir que Hugo Rodallega va a llegar jugando gratis, porque es mi trabajo y todos cobramos".