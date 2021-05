Cetré y el guiño a Rueda: 'lo que he mostrado en Junior es el camino'

El atacante de Junior, Edwuin Cetré, llegó inspirado tras la victoria de su equipo frente a Fluminense por Copa Libertadores 2021. Él aportó con el segundo gol, que le bastó al tiburón para dar el golpe en el Maracaná. El vallecaucano dialogó con el Vbar de Caracol Radio sobre la Selección Colombia y no ocultó su deseo de volver a vestir la tricolor.

"He tenido procesos de Selección con Colombia y lo que he mostrado en Junior es el camino para que el profe (Reinaldo) Rueda me tenga en sus planes. Si uno no está bien, no viste la camiseta de la Selección", dijo el extremo de 23 años recordando que ha hecho parte de selecciones Colombia desde la categoría Sub-15 hasta la Sub-23.



La última vez que Cetré lució la tricolor fue en el Preolímpico de 2020, en el que terminaron cuartos. Su deseo ahora es recibir un llamado a la mayores.



Sobre su actualidad con Junior se mostró confiado en que podrán conseguir la clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores, posibilidad que consolidaron gracias al triunfo frente a 'Flu'. "En un equipo como Junior, que es tan grande, hay que jugar en la posición que toque. Hay que aprovechar las oportunidades y las condiciones que se tienen. Ahora nos toca ir a Ecuador a sacar los 3 puntos, porque ganando dependemos de lo que suceda en el otro partido".



Lo que necesita Junior ahora es ganarle a Santa Fe, partido que será el martes en Ambato (Ecuador) y con el que cerrarán la fase de grupos. Además, esperan porque River Plate "haga la tarea" frente a Fluminense. El Grupo D es comandado por el elenco millonario con 9 puntos, seguido por Fluminense con 8 y Junior con 6. Santa Fe, ya sin posibilidades, cierra con 2 unidades. En la primera fecha, cuando se enfrentaron en Barranquilla, igualaron a un tanto.