Cuando no es una cosa, es otra: James, duda de Olympiacos en amistoso

Eran solo sonrisas, buen ánimo y tranquilidad en la concentración de Olympiacos en España, donde hace su campamento de trabajo para mantenerse en competencia durante la pausa por el Mundial de Catar.

Hasta que vino la novedad de James Rodríguez y la preocupación fue la constante. En Estepona, Málaga, no apareció el 10 en la práctica final para el amistoso de este jueves contra Huddersfield Town.



¿Por qué no entrenó? "Olympiacos continúa su preparación en Estepona en España por tercer día, con el objetivo de presentarse listo para la reanudación del campeonato y persiguiendo el primer lugar. En la jornada del miércoles, Míchel González tuvo a dos futbolistas fuera: James Rodríguez y Usain Ba. La superestrella colombiana tiene un resfriado y no entrenó, sin embargo no es nada grave y regresará luego de que lo supere con el resto del plantel", informó el medio griego To10.



La gravedad se conocerá pronto. La buena noticia es que los problemas musculares que ha arrastrado los últimos años parecen estar fuera del radar desde su llegada a Grecia. El resfriado es el mal menor.