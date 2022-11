Otra vez Daniela, pero ahora tiene acento costeño: ¿James, enamorado?

Desde su divorcio de Daniela Ospina su vida sentimental es casi tan taquillera como su trasegar futbolístico. De hecho a veces lo primero parece aún más importante...

James Rodríguez lleva tiempo soltero, según contó en sus famosas transmisiones en Twitch, pero, al parecer, ya sería tiempo pasado.



Da la casualidad que quien le habría robado el corazón también se llama Daniela, también es colombiana y también tiene gran exposición mediática. Lo que las diferencia es que la actual tiene acento costeño.



Según el programa Lo sé todo, el futbolista y la modelo Daniel Acuña están saliendo hace cinco meses y la relación, a pesar de la distancia, estaría avanzando muy bien.







La bella modelo barranquillera, dueña de una mirada atrapante, sería la nueva conquista de James, a quien no le faltan alternativas para llevarla con él a Miami o incluso a Madrid, donde apareció recientemente en sus redes sociales, visitando un lujoso restaurante.



El jugador sigue constantemente a Daniela en sus redes sociales aunque ahora se cuida de no darle Like a todas sus publicaciones, solo a algunas.



Como siempre no hay confirmación oficial, pero sí material suficiente para que los paparazzi hagan de las suyas en Marbella, donde el creativo tendrá que permanecer concentrado con Olympiacos en un campamento de invierno previsto para mantenerse en competencia durante la pausa obligada por el Mundial de Catar.