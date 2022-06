A la familia de James Rodríguez le suena que juegue en Boca Juniors

En Argentina el rumor de que Boca Juniors estaría interesado en fichar a James Rodríguez ha tomado fuerza con el pasar de las horas. Se dice que el xeneize podría romper el mercado con el ‘10’ colombiano, quien justamente comenzó su carrera en el fútbol argentino, cuando debutó y salió campeón con Banfield (2010).



Después de once años en Europa, y estar jugando actualmente en Al-Rayyan de Catar, no se descarta que James vuelva al Viejo Continente. Sin embargo, en su entorno no ven con malos ojos que regrese a Argentina, en donde comenzó su carrera, pues puede servirle para retomar protagonismo.



En diálogo con Mundo Boca Radio, programa partidario del club azul y rojo, Elkin Rodríguez, tío de James, habló de las posibilidades de James en Argentina.



“No es un retroceso volver a jugar a Sudamérica para James, miren el caso de Juan Fernando Quintero que fue a River y ahí impulsó su carrera. Estar en el mundo Boca para James sería impulsar su carrera y volver a su nivel”, aseguró el tío de James.



El familiar de la estrella colombiana reveló los deseos de James para su carrera: “Su contrato en Al-Rayyan es hasta 2024 pero él quiere salir de allá en este mercado de pases, quiere reinventar su carrera porque todavía tiene tiempo para otro Mundial”.