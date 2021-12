James, motivado tras asistencia: se pronunció tras victoria en Catar

El volante colombiano James Rodríguez cerró su año deportivo este miércoles con asistencia en el triunfo de Al-Rayyan frente a Al-Shamal, en el que también actuó el colombiano Jeison Medina. El '10' que volvió a la nómina titular, después de cumplir sanción por una roja a finales de octubre y que venía de jugar 80 minutos el 24 de diciembre, salió motivado del estadio Al-Ahli.

"Victoria para finalizar el año", publicó el jugador de la Selección Colombia, clave en el resultado de su equipo con una lujosa asistencia para el gol definitivo.

Victoria para finalizar el año. 🎯 pic.twitter.com/RcUviF3TQe — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) December 29, 2021

Y es que James no ha tenido un 2021 deseado. Después de no tener mucho protagonismo en el Everton inglés, en el que fue baja por lesión varias veces, sorprendió con su fichaje en la Liga de Catar. Lo criticaron e incluso lo retiraron del fútbol. El '10' también tuvo que esperar todo un año para volver a vestir la tricolor. Después de "hacer las pases" con Reinaldo Rueda tras un pronunciamiento por su no convocatoria a mitad de año, regresó a Selección y pudo estar en la pasada fecha de noviembre.



Este miércoles, James despidió su 2021 y lo hizo como quería: ganando, aportando y sumando, sin embargo, su mayor desafío sin duda será en 2022. Buscará mantenerse en los planes de Rueda, quien en enero citará a jugadores para partido amistoso con Honduras y los compromisos de Eliminatoria ante Perú y Argentina.