Minutos de James: otro improductivo empate de Al Rayyan en Liga catarí

Al Rayyan sigue estancado en la Liga de Catar tras firmar un nuevo empate, ahora por 1-1, contra Al Sailiya. ¿La novedad? Volvió James Rodríguez.

El equipo de Laurent Blanc volvió a su faceta improductiva, después de un primer tiempo en el que prácticamente no se animó a jugar y un segundo en el que pudo reaccionar para salvar al menos un punto.



James ingresó desde el banquillo cuando faltaban 20 minutos para el pitazo pero no logró cambiar la cara de un equipo plano, sin ideas y con poca eficacia de cara al arco rival.



Al Sailiya pegó primero gracias a la anotación de Strandberg a los 70 minutos, tras una falla en la marca del visitante que le permitió definir sin oposición. A los 76 salvaría los muebles Boli para Al Rayyan, en una jugada que inició James pero que finalizó bien el atacante.

El zurdo tendría una opción más en pelota quieta y ya no encontraría socios para sus pases profundos, con lo cual el tiempo se fue sin hacerle daño al equipo que hoy está en el descenso directo.



A cuatro fechas del final de la Liga de Catar, Al Rayyan es noveno de la tabla pero aventaja a Al Khor, el que hoy estaría en la promoción, y por 10 a su rival de este jueves.



El improductivo empate no hace más que sembrar dudas en la temporada gris de Al Rayyan y abonar la salida de Blanc, a quien con y sin James parece no salirle ya nada en la Liga de Catar.