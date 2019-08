'Da risa y pena que hablen de que James no se cuida': asesor personal

Las suspicacias en el tema James Rodríguez están a la orden del día. Las sospechas por posibles fallas en su estilo de vida han sido tema de debate en los últimos días y han hecho que personas de su entorno cercano salgan a explicar sus rutinas diarias.

Joaquín Juan, fisioterapeuta personal del jugador, ha dicho en entrevista con Golcaracol.com, en las últimas horas, que lo último que pasa con su paciente es que le falte disciplina en su preparación.



“Lo conozco de hace muchos años y precisamente si se destaca por algo, es por ser uno de los mejores profesionales con los que he trabajado. Es uno de los jugadores que más piensa en cómo mejorar su rendimiento día a día", dijo.



Sobre el grupo de trabajo que lo rodea, Juan comentó: "Nosotros tenemos un equipo de varias personas que están a disposición de mejorar todas sus condiciones. Es de los pocos que yo he visto de primer nivel que tiene un chef en su casa. El físico no engaña y tú lo ves con un físico envidiable".



La actualidad del 10 es, en su opinión, la mejor respuesta a las críticas: “Ahora mismo está con su club y estamos hablando del Real Madrid, que tiene las primeras exigencias a nivel mundial. Y luego James tiene un equipo muy amplio y personal a su disposición como nosotros; que actuamos principalmente en los momentos en los que no está en competición”.







El especialista habló de las vacaciones de su paciente y de sus rutinas de trabajo: "Este año por ejemplo con la Copa América, su trabajo fue diferente porque tardó un poco más en meterse en la pretemporada. Tuvo un trabajo muy exhaustivo, diariamente hizo mucho físico para poder entrar en condiciones óptimas a un grupo que llevaba más de tres semanas practicando. Por eso me da risa y pena que hablen de que no se cuida. De hecho, la muestra está que era un jugador que parecía no contar para Zidane y el Real Madrid, pero su actitud y muestras físicas llevaron a que está decisión cambiara”.



Juan concluyó que, en realidad, el zurdo tendría un 'pecado': "El único problema que puede tener James es tener un exceso por querer estar bien".