James de vacaciones mientras su entorno va a marcha forzada por Nápoli

Terminó para Colombia la Copa América de Brasil y ahora sí, oficialmente, se puso en marcha la 'operación firma con Nápoli'.

El equipo de Carlo Ancelotti, quien hace un mes tiene el Sí del jugador para reforzar su nómina, trabaja a marchas forzadas con el agente Jorge Mendes para concretar una negociación ya bastante avanzada.



El gran obstáculo, según la prensa en España y en Italia, son 10 millones de euros: Nápoli espera concretarlo en 40 millones mientras Real Madrid, que tiene contrato hasta el 2021, no espera menos de 50 millones.



Los italianos esperan un descuento y ofrecen una cesión de un año con una garantía que hace dos años no ofreció Bayern Múnich: la opción de compra obligatoria. Se maneja incluso la misma posibilidad del préstamo de David Ospina desde el Arsenal, que es un mínimo de partidos jugados en la temporada para hacer efectiva la cláusula.



Por ahora, James descansa junto a los suyos en Colombia y se espera que hacia el 13 de julio, cuando su descanso y el de Ancelotti hayan terminado, se firmen los contratos.



No preocupa, según el diario AS, el último interés del Atlético de Madrid, pues confían en el pleno compromiso del jugador con el entrenador que mejor lo ha hecho jugar en Europa.