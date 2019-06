Un equipo español entraría en la puja por fichar a James Rodríguez

Pese a que todas las noticias sobre el colombiano James Rodríguez apuntan a que su futuro está en el fútbol italiano, específicamente en el Napoli que dirige Carlo Ancelotti, este miércoles surgió una información desde Madrid: el Atlético de Madrid habría mostrado su interés por fichar al colombiano, quien no tiene cabida en el Real Madrid mientras esté Zinedine Zidane y al que le gustaría mucho quedarse a vivir en la capital española.

Mientras disputa la Copa América con la Selección Colombia, los agentes de James Rodríguez se mueven para concretar cuál será su nuevo equipo para la temporada 2019-2020. Napoli es el primer interesado, sin embargo el Atlético de Madrid, que sufrió la salida de su figura Antoine Griezmann, también entraría en la puja por el ex jugador del Bayern Munich.



En el programa El Larquero de la Cadena Ser el periodista Antón Meana, encargado de cubrir la información del Real Madrid, que “James está esperando con calma la posibilidad de que se abra la posibilidad de negociar con el Atlético de Madrid” y agregó que esto se daría en tanto que el club colchonero pueda darle salida a dos de sus jugadores: el delantero español Víctor Machín ‘Vitolo’ y el atacante argentino Ángel Correa.



El periodista enfatizó en que la operación “es difícil ya que el Napoli aprieta y al Real Madrid le interesa venderle cuanto antes”, sin embargo, también acotó que al colombiano le gustaría regresar a vivir a Madrid, por lo que estaría contemplando la posibilidad de esperar a que se definan estas operaciones del club rojiblanco.



James Rodríguez, quien salió del Bayern Múnich, tras pedir que no se hiciera efectiva la opción de compra, dijo recientemente que no ha hablado con Zidane, lo que ratifica que su relación con el técnico del Real Madrid es nula. Por ahora, el ‘10’ de la selección Colombia se prepara para enfrentar los cuartos de final de la Copa América contra Chile, este viernes en Sao Paulo.